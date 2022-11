Día de la adherencia terapéutica, ¿qué es y cómo funciona?

Hoy, 15 de noviembre, se cumple el día de la adherencia terapéutica, que según la OMS (Organización Mundial de la Salud) comprende “el grado en que el comportamiento de una persona -tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida- se corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria”.

Aún así, en varios tipos de enfermedades, desconocer los factores de riesgo y no tener adherencia para modificarlos marca la diferencia entre vivir con y para la enfermedad o mantenerla bajo control, sin complicaciones.

El Programa de Intervención en no adherencia-persistencia e inercia terapéutica con impacto en salud pública (PROINOAS), al conmemorar el ‘Día de la adherencia terapéutica’, aspira a sensibilizar a médicos y pacientes en temas como la comunicación asertiva, para motivar al autocuidado e impactar positivamente la salud.

“Médicos, pacientes, cuidadores, industria, Ministerio de Salud y Protección Social, alcaldías, gobernadores, ACEMI, EPS y medios masivos de comunicación son invitados a un trabajo colaborativo para impactar la problemática actual de no seguimiento de los tratamientos y de una comunicación poco asertiva con el paciente”, cuenta el programa en un comunicado.

Además, cuentan que Las enfermedades no transmisibles (ENT) cobran la vida de 41 millones de personas anualmente, el 74% de las muertes a nivel mundial. De ellas, las enfermedades cardiovasculares representan la mayor mortalidad por ENT, es decir, 17,9 millones de personas al año, señala la Organización Mundial de la Salud, esto según las cifras de la OMS.

De igual manera, se estima que entre el 40%-60% de los pacientes con enfermedades crónicas (incluyendo las cerebro-cardio-reno-angio-vasculares), no cumplen con la adherencia-persistencia terapéutica, y un claro ejemplo de ello es la hipertensión, que afecta a un 25%-35% de la población.

Si bien hay avances, se ha visto que dos factores conocidos, pero poco intervenidos, contribuyen a esta problemática de salud pública: la no adherencia-persistencia, es decir, no seguir las indicaciones del médico al pie de la letra, y la inercia terapéutica, mediada por una comunicación poco asertiva del médico con su paciente.

Un paciente no tratado y no controlado que acude a urgencias genera un costo adicional de exámenes de laboratorio y complementarios (electrocardiograma, ecocardiograma y otras imágenes) y, en casos más avanzados, intervenciones como cateterismo, angioplastia, colocación de stents, marcapasos, cirugía de by-pass, etc.

Además, tarde o temprano requerirá hospitalización y cuidado intensivo o cuidado coronario, con los costos personales, sociales, laborales, emocionales y para el sistema de salud que ello conlleva. Con una intervención oportuna y más preventiva se podrá lograr un cambio de la historia natural de la enfermedad. Esta es, grosso modo, la propuesta de PROINOAS”, explica el médico cardiólogo Enrique Melgarejo, expresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Director Científico de PROINOAS.

Por ello, el próximo 15 de noviembre, al conmemorar el ‘Día de la adherencia terapéutica’, se presenta oficialmente el Programa de Intervención en no adherencia-persistencia e inercia terapéutica con impacto en salud pública (PROINOAS).

“Contamos con la participación de miembros de diferentes Sociedades Científicas Iberoamericanas, el Colegio Panamericano de Endotelio, expertos de organizaciones de carácter mundial como la World Heart Federation, y especialistas en cardiología, endocrinología, neurología, medicina del deporte, psiquiatras, psicólogos y comunicadores, entre otros, desde Canadá hasta Argentina”, contó Sandra Guerrero, gerente general de PROINOAS.

En dicho programa, se espera que para los médicos, se les infunda educación médica continuada de la mano de expertos, bajo un modelo enfocado en comunicación asertiva, que contribuya a la motivación del paciente para asegurar la adherencia. Mientras que para pacientes, familiares y cuidadores: información desde un lenguaje adecuado, diálogos de pacientes reales en consultas reales y módulos de Mindfulness diseñados específicamente para ellos.