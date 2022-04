Dieta alta en proteínas: estos son sus beneficios

La “dieta” es un término que se asocia comúnmente con el estilo de vida fitness, pero esto, a la hora de la verdad va mucho más allá de eso, ya que viene siendo, en realidad, el conjunto de alimentos que se consumen a diario, por eso muchas veces se habla de tener una “dieta saludable”.

Al respecto, hay cientos de dietas y prescripciones que pueden emplearse, no significando esto que realmente aporten los nutrientes necesarios, pues se deben tener en cuenta factores como altura, peso corporal, contextura física, metabolismo, estilo de vida, actividades diarias e incluso genética antes de consumir una dieta específica.

Esto porque no todas las personas reaccionan de la misma forma ante los alimentos que se consumen y no a todos les sirve lo mismo, es decir, lo que en algunos ha funcionado, no necesariamente lo hará en otra persona.

Por lo tanto, se recomienda primordialmente acudir con un especialista en el asunto, en este caso un nutricionista o dietista, pues son profesionales de la salud que conocen el funcionamiento del organismo y pueden recetar con exactitud lo que el paciente necesite.

Así las cosas, una de las dietas que sugieren algunos expertos en materia de nutrición, es la llamada “proteica”, que consiste el aumento del consumo de alimentos ricos en proteínas como las carnes y los huevos, disminuyendo el consumo de alimentos ricos en carbohidratos como el pan y la pasta, según Tuasaude.

Comer alimentos cetogénicos limpios, dieta de buena salud en un plato para el corazón con ejercicio corporal aeróbico. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuanto a esto, Laura J. Kruskall, directora de ciencias de la nutrición en la University of Nevada, en Las Vegas, afirma que muchas mujeres perciben los alimentos que son ricos en proteínas como de alto contenido en calorías o que engordan. Lo cual no es fundamentalmente cierto, según reveló salud180.

Allí se afirma que no se trata de realizar dietas que sólo contengan proteínas, sino de optar por integrar muchos alimentos con altos contenidos de estas en la sana alimentación. Para conocer un poco más, la ciencia ha encontrado como beneficios:

1. Disminuye la presión arterial: Una investigación de la Boston University School of Medicine, indica que los adultos que consumen más proteínas, bien sean de animales o vegetales, dentro de la dieta, tienen un menor riesgo a largo plazo de tener presión arterial alta.

2. Aumenta el resultado del ejercicio: Donald Layman, profesor de ciencias de la alimentación y nutrición humanas de la Universidad de Illinois, asegura que unir una dieta abundante en proteínas con el ejercicio, aumenta los beneficios de este último.

3. Se enfrenta al colesterol: Una dieta en la que aproximadamente una cuarta parte de las calorías provienen de fuentes de proteína magra reduce los niveles de colesterol LDL (“malo”) y los triglicéridos, mucho mejor que una alta en carbohidratos, indica un estudio de la Johns Hopkins University.

4. Brinda sensación de saciedad: Frank Hu, profesor asistente en el departamento de nutrición de la Harvard University School of Public Health, señala que las dietas altas en proteínas aumentan la saciedad y disminuyen el hambre en comparación con las que son altas en grasas o carbohidratos.

5. Dan energía. La proteína puede ser convertida por el cuerpo en glucosa para obtener energía, pero necesita el doble de esfuerzo que para transformar los carbohidratos y las grasas, por lo que tienes menos calorías disponibles, severa Hu.

La dieta proteica garantiza perder varios quilos en tan solo una semana, si se sigue de manera estricta. Por su parte, los especialistas sugieren seguir una dieta sana, equilibrada, pero sobre todo variada, que debe ir acompañada de ejercicio regular o caminatas de al menos 30 minutos diarios, según Vital Seguro.