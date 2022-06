Dolor de muelas: así se puede disminuir el dolor con remedios caseros

Un dolor de muelas o de diente, en la mayoría de los casos, se debe a caries dental, infección o irritación de un diente. Según explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, “algunas veces, el dolor que se siente en el diente en realidad se debe a un dolor en otras partes del cuerpo. Esto se denomina dolor referido o irradiado. Por ejemplo, un dolor de oído algunas veces puede causar dolor de muela”.

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, menciona algunas de las causas que pueden provocar dolor en los dientes:

La acumulación de comida y restos entre los dientes, en especial, si los dientes están separados.

Inflamación o infección de la raíz de un diente o de las encías.

Traumatismo en un diente, como una lesión o incluso por rechinar los dientes.

Fractura súbita de un diente o de la raíz de un diente.

Una rajadura del diente que se produce a lo largo del tiempo.

Dientes que están saliendo a través de la encía, como en el caso de la dentición o las muelas del juicio que no tienen espacio suficiente para salir o para desarrollarse normalmente (muelas del juicio retenidas).

Una infección de los senos paranasales que puede sentirse como dolor dental.

Es importante seguir las recomendaciones del odontólogo para tratar este malestar. Asimismo, existen algunas opciones caseras, que pueden ayudar a aliviarlo. Sin embargo, no reemplazan un tratamiento médico.

El sitio web especializado en cuidado personal Mejor con Salud señala varios remedios caseros para combatir el dolor de muelas:

Enjuague con agua salada

Aunque no hay evidencia sobre el efecto de este tratamiento, muchas personas lo utilizan para combatir el dolor de muela.

¿Cómo hacerlo?

En un vaso de agua tibia, diluir una cucharada pequeña de sal. Hacer gárgaras por 30 segundos al menos 3 veces al día.

Aloe vera

De acuerdo con el estudio Aloe vera: Nature’s soothing healer to periodontal disease, el uso del gel de la sábila puede tener beneficios para la salud oral. “Los resultados mostraron resultados alentadores en los parámetros clínicos del papel del gel de aloe vera como fármaco de administración local”, concluyó la investigación.

Para aprovechar sus beneficios se debe tomar un poco de gel de aloe vera y aplicar en la zona afectada de la boca, realizando masajes suaves por varios segundos.

Compresas frías

Según la investigación Strategies used to inhibit postoperative swelling following removal of impacted lower third molar, el uso de las compresas frías puede ser una medida para aliviar el dolor de muelas. “En el postoperatorio, el uso de la bolsa de hielo es ampliamente reconocido por brindar buenos resultados y ayuda al paciente a cooperar con los tratamientos farmacológicos y/o estrategias intraoperatorias en la prevención del edema. Todas las terapias farmacológicas utilizadas posquirúrgicas son válidas, aunque difieren en los compuestos utilizados y sus formas de administración”, señala el estudio.

¿Cómo hacerlo?

Tomar un paño limpio y envolver varios cubos de hielo o remojar en agua fría y aplicar en la zona afectada por un tiempo de 3 a 5 minutos. Es importante no aplicarla por mucho tiempo, ya que puede ser perjudicial. En caso de presentar molestia, interrumpir la aplicación de la compresa.

Té de menta

Según destaca el portal web Mejor con Salud el té de menta se caracteriza por tener una sustancia activa, el mentol, que tiene efectos antibacterianos y analgésico.

¿Cómo prepararlo?

Preparar un té de menta. Cuando esté listo, realizar gárgaras con el té por media hora. Repetir el procedimiento 3 veces al día para mejorar los resultados.

¿Cuándo se debe acudir a urgencias?

Mayo Clinic menciona algunas señales que indican que se debe consultar inmediatamente a un dentista: