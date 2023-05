El alimento que mejora la memoria, regula los niveles de colesterol y previene la caída del cabello

El cuerpo, a medida que van pasando los años, este va perdiendo lucidez y la capacidad de la memoria va disminuyendo poco a poco. De este modo, es fundamental llevar hábitos de vida saludables como una alimentación variada y realizar ejercicio de manera regular para el cerebro funcione a pleno rendimiento. Incluso, diferentes alimentos contienen nutrientes esenciales para estimular las conexiones neuronales, antioxidantes, vitaminas, ácidos grasos saludables y minerales como el calcio, el magnesio o el potasio, por ejemplo, son fundamentales para la salud cerebral.

Pero cuando la salud del cerebro no se cuida, puede aparecerla perdida de memoria. De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la pérdida de memoria puede presentarse por un corto tiempo y luego resolverse, pero también puede no desaparecer y, dependiendo de la causa, puede empeorar con el tiempo.

Cabe mencionar que este problema de salud no solamente se debe al envejecimiento, también existen algunas afecciones que pueden causar la pérdida de memoria como la demencia, la esclerosis múltiple, hidrocefalia, depresión, ansiedad, accidente cerebro vascular, demencia, Alzheimer, entre otras afecciones. Asimismo, la pérdida de memoria se puede dar por algunos factores externos que incluyen el consumo excesivo de alcohol, drogas y tabaco, el abuso de algunos medicamentos y la falta de nutrientes en el organismo.

Por su parte, el portal web Manual MSD lista algunos síntomas con lo que se debe tomar la decisión de solicitar atención médica de inmediato:

Dificultad para realizar las actividades cotidianas.

Dificultad para prestar atención y fluctuaciones en el nivel de consciencia, síntomas que sugieren confusión mental.

Una sana alimentación es indispensable para mantener la salud del cerebro y evitar síntomas como irritabilidad, nerviosismo, cansancio, falta de atención, fallos de memoria y de concentración.

Síntomas de depresión (como pérdida de apetito, pensamientos suicidas, dificultad para dormir y lentitud del habla y de la actividad general).

Al identificar algunos de estos síntomas, es importante acudir al médico para determinar el tratamiento adecuado. Los especialistas en salud pueden aconsejar algunos cambios en los hábitos de vida que van desde la alimentación hasta una rutina de ejercicio físico y mental, como la práctica de juegos de azar, sopa de letras, sudokus, rompecabezas, entre otras actividades que fortalece la memoria y otras funciones que desarrolla el cerebro. También, como modo de prevención, es importante dejar a un lado el consumo de ciertos alimentos que aumentan la probabilidad de pérdida de memoria en tiempo récord. De hecho, existen pruebas científicas que relacionan una dieta deficiente con el riesgo de sufrir demencia.

Este superalimento es una fruta con un alto contenido de betacaroteno que también favorece la salud visual.

A su vez, existen superalimentos que no solo benefician la salud cerebral, sino que también tienen nutrientes que regula los niveles de colesterol y previene la caída del cabello. Uno de ello es el gac, una fruta conocida también como la fruta del cielo o calabaza cochinchin. Se caracteriza por tener púas en su cáscara y su color rojo que la hace muy dulce y ligera de consumir.

Este alimento, al ser rico en ácidos grasos poliinsaturados saludables, favorece las funciones cognitivas como la memoria y el aprendizaje. A su vez, estos ácidos grasos que se encuentran concentrado en su pulpa ayudan a reducir el colesterol LDL, disminuyen el riesgo de coágulos sanguíneos y favorecen la salud cardiovascular en general.

En cuanto a la salud capilar, el gac tiene propiedades antienvejecimiento que ayudan a promover el crecimiento del cabello y protege su estructura, así como la raíz del pelo. Entre sus beneficios también se encuentra su contenido de betacaroteno, que al igual que ocurre en el caso de la zanahoria, se convierte en vitamina A, un nutriente que favorece la salud visual. Específicamente, el betacaroteno tiene efecto fotoprotectores, eliminando los radicales libres dañinos de la luz solar y protegiendo la retina de posibles daños.