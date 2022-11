El alimento rico en vitamina B12 que ayuda a prevenir el alzheimer

La alimentación es un factor fundamental para mantener la salud del organismo, aunque los expertos son enfáticos al decir que no todos los productos son beneficiosos. En ese sentido, las personas deben elegir qué consumir y, para ello, un nutricionista puede ser un buen guía.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) al momento de elegir alimentos de consumo diario, se debe tener en cuenta variables como los nutrientes y vitaminas que contienen, además, preferir la diversidad, es decir, no comprar solo no-perecibles. “En vez de comprar muchas pastas y arroz, adquiere frutas, verduras y legumbres”, aconsejan.

De igual manera, la recomendación que hace el gremio mundial es tomar agua, planificar la compra de alimentos, no botar las sobras de comida y cocinar en familia.

En cuanto a las vitaminas de los alimentos, una de las más populares es la B12. Teniendo en cuenta datos recopilados por el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos Medlineplus, la vitamina B12 es hidrosoluble, lo que quiere decir que se descompone en el cuerpo para que este adquiera todas sus potencialidades.

Dicha vitamina, hace parte del grupo de complejo B y los conocedores en salud dicen que “es importante para el metabolismo de proteínas. Ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central.

En ese sentido, todas las personas necesitan tener vitamina B12 en su cuerpo. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos da a conocer la cantidad necesaria de esta vitamina al día, para cada grupo poblacional y son expresadas en microgramos (mcg):

Bebés hasta los 6 meses: 0,4 mcg

Bebés de 7 a 12 meses: 0,5 mcg

Niños de 1 a 3 años: 0,9 mcg

Niños de 4 a 8 años: 1,2 mcg

Niños de 9 a 13 años: 1.8 mcg

Adolescentes de 14 a 18 años: 2,4 mcg

Adultos: 2,4 mcg

Mujeres y adolescentes embarazadas: 2,6 mcg

Mujeres y adolescentes en período de lactancia: 2,8 mcg

Gracias a la investigación y el avance científico, los estudios relacionados con la vitamina B12 han dado paso a mostrar resultados en los que enfermedades o afecciones específicas se pueden ver beneficiadas por la ingesta de algunos alimentos que contengan grandes cantidades de este nutriente.

Uno de esos alimentos es el camarón y su poder es de doble acción, puesto que es rico en vitamina B12 y ayuda a prevenir el alzheimer, según es sitio web mexicano Cocina Vital.

Para hacer mención de la enfermedad del alzheimer, Medlineplus explica que se trata de un trastorno cerebral el cual “afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias”.

En ese orden, prevenir esta afectación es indispensable y es cuando el camarón entra a ser partícipe, ya que su consumo “es importante para el funcionamiento apropiado del cerebro y esencial para la formación y maduración de células sanguíneas”, según el citado portal de cocina.

Por su parte, un estudio publicado en Journal of the American Medical Association dice que no solo el camarón, sino que los pescados en general ayudan a mitigar complicaciones relacionadas con la demencia.

“La mayoría de los estudios sobre demencia han descubierto que es beneficioso incluir mariscos y pescado en una comida a la semana”, precisa la investigadora y profesora de epidemiología en la Universidad de Rush, en Chicago (EE. UU), Martha Clare Morris.

Así las cosas, el camarón es una buena opción alimenticia para incorporar a una dieta saludable rica en B12, proteínas y grasas saludables.

Para terminar, antes de considerar consumir el producto de mar varias veces a la semana, lo mejor es consultar con expertos y nutricionistas, ya que no todos los organismos son iguales y se pueden producir efectos secundarios tras su ingesta.