El superalimento anticancerígeno que combate el estreñimiento

Cuando a un alimento se le atribuye el calificativo de “superalimento” quiere decir que tiene un aporte nutritivo para la salud, rico en antioxidantes, fibras y minerales que necesita el cuerpo.

Este es el caso de la anona o riñón, que tiene la capacidad, según la nutricionista, Tatiana Zanin, del portal Tua Saúde, de desinflamar y reducir el riesgo de hiperglucemia. Los minerales que más se destacan en esta fruta son el magnesio y el potasio, que suelen estar relacionados con la presión arterial alta.

Quienes han consumido anona la describen como un alimento dulce que se puede incluir en la preparación de postres o bebidas naturales.

Beneficios de la anona

Es importante aclarar que este alimento no reemplaza ningún medicamento o tratamiento médico para tratar alguna afección, sino que, como se mencionó anteriormente, al tener un aporte nutritivo puede retrasar o reducir el riesgo de algunas afecciones, como:

Combatir el estreñimiento

El estreñimiento es un trastorno digestivo que suele presentarse tras un problema en el intestino. Sin embargo, aunque el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases señala que el autocuidado es la mejor solución, cuando esta afección es crónica, es decir, no dura días sino semanas, es importante consultar con un profesional en la salud y modificar el plan de alimentación.

Por esto, incluir la anona en una dieta balanceada contribuye a contrarrestar este trastorno porque es rico en fibras, aumentando las heces, y por ende, el tránsito intestinal.

Incluso Tua Saúde asegura que al tener un efecto antiinflamatorio, puede combatir algunas lesiones estomacales.

Reducir el riesgo de osteoporosis

De acuerdo con la Clínica Mayo, la osteoporosis afecta los huesos, debilitándolos y causando fracturas por leves movimientos.

La entidad explica que estas lesiones son recurrentes en las muñecas, la columna vertebral y la cadera. Además, explica que la osteoporosis se produce “cuando la generación de hueso nuevo es más lenta que la pérdida de hueso viejo.”

Entre tanto, como la anona es un alimento compuesto de calcio, fósforo y magnesio, puede no solo fortalecer los huesos, reduciendo el riesgo de osteoporosis, sino elevar su densidad.

Previene el envejecimiento prematuro

Aunque es inevitable pretender que no aparezcan líneas de expresión y arrugas, sí se puede reducir o retrasar el tiempo para que ellas aparezcan, con alimentos nutritivos que estimulen el colágeno, por ejemplo. O con aquellos ricos en propiedades antioxidantes como la anona, porque pueden bloquear los radicales libres que dañan las células del cuerpo.

Cabe recordar que el colágeno es de vital importancia para el organismo, ya que le da firmeza y elasticidad a la piel. Además, participa en la formación de tendones y cartílagos; pero el cuerpo disminuye su producción a partir de los 25 años de edad.

Reducir el riesgo de cáncer

Si bien es cierto que el cáncer puede desarrollarse por diferentes factores, como el consumo de tabaco o alcohol y la inactividad física, no necesariamente se pueden eliminar las probabilidades de su aparición.

Pero sí se pueden aprovechar las propiedades de algunos alimentos como la anona que con los compuestos bioactivos que la componen combate el cáncer o retrasa su desarrollo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que “el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo: en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada seis de las que se registran”.

Por lo tanto, se recomienda consultar regularmente a un profesional de la salud para supervisar cualquier anomalía que se pueda presentar en el organismo, y seguir los tratamientos médicos prescritos, incluyendo en una dieta balanceada alimentos como la anona.