Esta es la fruta clave para sentir más vitalidad

Tras días y jornadas de trabajo o de una fuerte actividad, las personas siempre querrán tener un gran descanso, pero en caso de no poder obtener tal, lo importante es que cotidianamente se puedan sentir vitales para afrontar sus actividades.

En este sentido, algunos estudios demuestran que una buena alimentación puede ayudar a encarar este momento del año sin demasiados altibajos. Mantener una dieta equilibrada y variada en la que se aseguren la presencia de nutrientes clave como la vitamina C servirá para combatir el cansancio y tener más vitalidad , pero, ¿dónde la pueden encontrar?

| Foto: Universal Images Group via Getty

La vitamina C es fundamental para generar energía. | Foto: Universal Images Group via Getty

En respuesta a ello, vale la pena destacar que las frutas y verduras son ricas en este nutriente. Y entre las primeras, se destaca el kiwi; y es que con solo tomar una pieza al día, aporta al organismo el 100 % de la vitamina C que se necesita para la rutina diaria.

“Los seres humanos no somos capaces de sintetizar la vitamina C y por eso es tan importante incorporarla en nuestro día a día y los kiwis son una alternativa fantástica para hacerlo. Además, nos aportan minerales, antioxidantes y fibra”, asegura la nutricionista integrativa Elisa Blázquez, experta en inmunonutrición.

El kiwi tiene la vitamina C que el cuerpo necesita. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La importancia del desayuno

Sin embargo, desayunar como es debido no es una tarea fácil para algunos y que muchos se la saltan diariamente. Según los resultados de la tercera edición del Estudio de Vitalidad realizado por Zespri en 2021, un 28 % de la población asegura que no toma ningún alimento desde la cena hasta el almuerzo del día siguiente. No obstante, este mismo estudio revela también que las franjas de población que se sienten más vitales a lo largo del día son aquellas que sí desayunan.