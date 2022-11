Estas son las enfermedades que causan fisuras en la lengua

De acuerdo con The American Academy of Oral Medicine (AAOM) la lengua fisurada es un síntoma que todavía no se relaciona con una causa específica, sin embargo, la institución asegura que su aspecto agrietado es inofensivo y no contagioso.

Cuando la lengua empieza a tener una anomalía en su textura, comúnmente esta profundidad puede variar de los 2 a los 6 milímetros, indica Mejor con Salud. Asimismo, explica que aunque no existen síntomas, algunas personas si presentan halitosis, sensibilidad e inflamación en la zona. Es importante aclarar que cualquier persona puede ver su órgano lingual afectado.

El sitio web mencionado, asegura que las fisuras en la lengua se pueden relacionar con el desarrollo de una bacteria llamada Candida albicans (candidiasis oral).

¿Qué es una candidiasis oral?

La Clínica Mayo explica que el “hongo Candida albicans se acumula en el revestimiento de la boca”, que se prolifera ocasionando lesiones, inflamaciones y dolores intensos para poder tragar o masticar.

También una persona infectada puede observar sangrado en su boca o lengua; pérdida del gusto; y “sensación algodonosa”, asegura la institución americana de ciencia y salud.

Las mujeres en estado de embarazo, incluso en etapa de lactancia, pueden verse afectadas. Sus pezones se sensibilizan y se enrojecen. Además, la picazón es habitual.

Afecciones relacionadas con candidiasis oral

Muchos pueden ser los factores de riesgo relacionados con este hongo que causa daños orales como:

Diabetes: de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la diabetes es una de las principales causas de los infartos miocárdicos, de la insuficiencia renal y de accidentes cerebrovasculares. La diabetes es una enfermedad entendida como la no producción de insulina del páncreas (tipo I) y/o la resistencia de las células a ella (tipo II).

Sistema inmune débil: Medline Plus, portal médico del gobierno de EE. UU., explica que el sistema inmune es una red de células y tejidos que protegen el cuerpo de agentes extraños que lo quieren dañar, combatiendo así, la aparición de enfermedades. Igualmente, la Clínica Mayo explica que la inmunodeficiencia primaria es un trastorno que “debilita el sistema inmunitario, y permiten que las infecciones y otros problemas de salud se desarrollen con mayor facilidad.”

Candidiasis vaginal: “es una infección micótica que provoca irritación, flujo e intensa picazón en la vagina”, explica la Clínica, causada por el mismo hongo.

¿Cómo prevenir una infección de candidiasis?

Lo principal es mantener una higiene oral. Mejor con Salud revela algunos consejos para conseguirlo, como:

Cepillarse los dientes: aunque es un hábito que puede llegar a ser obvio, no lo es, ya que se necesita un lavado frecuente -si es posible después de cada comida- para eliminar cualquier partícula que aceche el bienestar de los dientes. Sin embargo, no basta con solo aplicar crema al cepillo y proceder al lavado, sino que es indispensable hacerlo de la manera correcta. Lavar frecuentemente los dientes: es indispensable limpiar los dientes con regularidad, incluso al despertar, porque cuando no hay producción de saliva las bacterias se propagan y aparecen las bacterias. Lavar la lengua: es importante cepillar la lengua que en muchas ocasiones es omitida, ya que en ella las bacterias también se adhieren y provocan mal aliento. Usar crema dental con flúor: no se puede minimizar la escogencia de una crema dental, porque a través de ella la placa bacteriana es eliminada. No se debe usar cualquier tipo de crema, sino aquella que esté compuesta de flúor, porque este tiene la capacidad de prevenir la aparición de caries.

Los hábitos, los alimentos y algunas enfermedades pueden ser causantes del mal aliento, pero la higiene dental frecuente y adecuada, mejora la halitosis, asegura la Clínica.