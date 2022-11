La bacteria en la boca que eleva el riesgo de padecer cáncer de colon

La Organización Mundial para la Salud (OMS), explica que “el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo: en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada seis de las que se registra”, siendo el de colon, recto, mama, pulmón y próstata los más comunes.

Aunque no se puede generalizar la respuesta, por qué se desarrolla un cáncer, muchos son los factores que lo originan. Sin embargo, hay hábitos comunes relacionados como el consumo de alcohol, cigarrillo y la falta de ejercicio.

No obstante, el artículo de investigación “Evidencia de translocación de Parvimonas micra oral desde el surco subgingival de la cavidad oral humana al adenocarcinoma colorrectal”, presidido por Kelly Conde-Pérez y Elena Buetas, entre otros, concluye que el P. micra (Parvimonas micra) -una bacteria- puede llegar al intestino donde se adapta para participar en el desarrollo de un cáncer, pero es presidido por la periodontitis, una enfermedad de la boca que puede fomentar su propagación.

De acuerdo con la investigación, se hizo un análisis exhaustivo en pacientes ya diagnosticados con cáncer de colon del Hospital Universitario de A Coruña, que cumplían con determinadas condiciones: no podían someterse a quimioterapias, no consumían antibióticos, no tenían diagnóstico de enfermedades inmunológicas, entre otros, para concluir que los P. micra influyen en la posibilidad de cáncer.

Por otra parte, el artículo “Bacteriemia por parvimonas micra en un paciente con carcinoma de colon”, liderado por Muhammad Shoaib Khan, describe que las parvimonas micra son anaerobios grampositivos -microorganismos que pueden vivir sin oxígeno- que se relacionan con la flora intestinal.

Foto referencia sobre enfermedades en la boca. - Foto: Getty Images

Otra explicación para estas bacterias, la da el portal Mejor con Salud, que señala que el estrés puede ser un factor para la reproducción de las bacterias en la boca que llegan al intestino, acechando al sistema inmune, impidiendo que este las combata.

Es entonces que la investigación precisa que, se puede reducir el riesgo de cáncer de colon con medidas preventivas de higiene oral y el diagnóstico prematuro de enfermedades de la boca.

Cáncer colon, una enfermedad común

La Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, menciona que “el colon, también llamado intestino grueso” participa en las actividades del sistema digestivo que tiene como función almacenar y producir heces.

Cabe destacar que el colon se puede ver afectado por un cáncer que se denomina colorrectal que aqueja tanto a hombres como a mujeres. El cáncer de colon es uno de los más comunes. La diarrea, las heces con sangrado, la pérdida de peso, las náuseas y el vómito, son cinco de los síntomas de esta afección.

Foto referencia cáncer de colon. - Foto: Getty Images

Por esto, es indispensable tener una dieta balanceada porque el colon es uno de los órganos que más se pueden ver afectados en el día a día, debido a los malos hábitos como el consumo de alimentos grasos o que causen irritación; fumar o la ingesta excesiva de alcohol.

La gingivitis, una enfermedad oral

Tal y como lo indica MedlinePlus, es “la inflamación de las encías”, siendo el principio de la periodontitis. Esta consiste en la infección e hinchazón “de los ligamentos y huesos que sirven de soporte a los dientes”; se da por la acumulación de placa bacteriana que no es retirada, por lo que puede ser provocada, por una diabetes que no tiene un respectivo acompañamiento.

La periodontitis, una enfermedad relacionada con las P. micra

Esta afección impacta las encías cuando estas están irritadas, por lo que puede provocar que los dientes se caigan, siendo esta afección la que más experimentan los adultos. Esta inflamación puede provocar mal aliento, sangrado, sensibilidad, encías de color rojo intenso, debido a la inflamación.