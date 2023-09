Estas son las señales que pueden indicar que al cuerpo le hacen falta vitaminas

Cuando se trata de seleccionar alimentos, no es suficiente tener en cuenta solo las calorías. La variedad en la dieta también es crucial, ya que sin ella, es más probable que se dejen de lado nutrientes esenciales. Esto puede tener efectos negativos en la salud a largo plazo debido a una mala alimentación. Por suerte, el cuerpo suele dar señales de advertencia cuando surgen problemas y alteraciones no deseadas, lo que permite a las personas tomar medidas para mejorar su dieta y su bienestar.

¿Cuáles son los errores al comer?

¿Es recurrente la caída de cabello?

Las heridas no cicatrizan rápidamente

Además de afecciones como la diabetes o la hemofilia, la falta de vitaminas C y K, que desempeñan un papel relevante en la coagulación de la sangre, puede manifestarse a través de la aparición de hematomas frecuentes. Otros síntomas que pueden estar asociados con la deficiencia de estas vitaminas incluyen encías inflamadas y una sensación constante de fatiga. La vitamina C, en particular, es susceptible a la falta en la dieta debido a que el cuerpo no tiene la capacidad de almacenarla y debe obtenerse regularmente. Además, es crucial tener en cuenta que algunos antibióticos pueden interferir con la absorción de la vitamina K en el cuerpo.