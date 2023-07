Esto es lo que debe tener una crema dental para blanquear muy bien los dientes

Ciertamente, la higiene oral es un hábito que no solo evita el mal aliento, sino que reduce el riesgo de enfermedades bucodentales, mismas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son prevenibles y suelen aparecer por la ingesta de azúcar, el consumo de tabaco y alcohol.

Dentro de las enfermedades más destacables que afectan la boca y los dientes se encuentran:

Caries: la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, MedlinePlus , explica que la caries “es el daño en la superficie o esmalte de un diente. Ocurre cuando bacterias en la boca fabrican ácido que ataca el esmalte”.

Gingivitis: tal y como lo indica la enciclopedia médica, es “la inflamación de las encías” siendo el principio de la periodontitis que consiste en la infección e hinchazón “de los ligamentos y huesos que sirven de soporte a los dientes” y se da por la acumulación de placa bacteriana que no es retirada.

Noma: de acuerdo con la OMS, es una enfermedad que se presenta como gangrena en la boca y en el rostro. Suele impactar negativamente a los niños de 2 a 6 años porque tienen condiciones extremas de malnutrición y pobreza.

La acumulación de placa puede causar sangrado en las encías. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por tanto, no solo basta con cepillar los dientes, también se debe incluir en la rutina elementos que busquen una higiene oral adecuada.

Por ejemplo, MedlinePlus menciona que se debe cepillar por lo menos dos veces al día los dientes, haciendo un cambio del mismo de 3 a 4 meses porque cuando se desgasta no tiene la misma efectividad.

Además, es importante hacer uso del hilo dental, por lo menos una vez al día, si se puede antes del cepillado. Ya que según comenta, “remueve la placa que se encuentra entre sus dientes y sobre las encías”.

Incluso seleccionar adecuadamente el cepillo -con cerdas suaves- y durar por lo menos 2 minutos limpiándolos hacen parte de los cuidados.

Por su puesto, la crema dental también es un elemento indispensable e importante para el cuidado dental, que debe tener ciertas características que no solo apunten a eliminar el riesgo de caries, sino a blanquear los dientes.

Es importante personalizar el cepillo de dientes. - Foto: Getty Images/Cavan Images RF

Esto es lo que debe tener la crema dental

Según la enciclopedia médica, a través de su servicio en línea, es importante que la crema dental tenga fluoruro, todo porque este previene la caries y fortalece el esmalte de los dientes.

“El fluoruro (flúor) se usa para prevenir la caries. Es absorbido por los dientes y ayuda a fortalecerlos, a hacerlos resistentes al ácido y bloquea la acción de las bacterias que provocan las caries”, se puede leer en su página oficial.

No obstante, el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial (NIH) hace una observación sobre los dentífricos con flúor:

Expertos en la salud oral recomiendan cambiar el cepillo de dientes cada 3 meses, aunque hay factores que pueden hacer que este tiempo sea más corto. - Foto: Foto Gettyimages

“Pregúntele al dentista o al médico de su hijo sobre el uso de pasta de dientes con flúor. No debe usar una pasta de dientes con flúor para niños menores de 2 años a menos que un dentista o un médico le haya aconsejado que lo haga”.

Además, otro componente que se destaca dentro de la variedad de cremas que existen en el mercado es el fluoruro de estaño, que, según Mundo Deportivo, puede reducir el riesgo de enfermedades periodontales y de caries.

Incluso eliminar la halitosis, porque tiene un efecto protector en las encías, y previene el sarro, que de acuerdo con la enciclopedia médica, cuando se come y no se cepillan los dientes, se crea una placa “pegajosa”, como consecuencia de la acumulación de bacterias. “Si la placa no se remueve con regularidad, se endurecerá y se convertirá en sarro”, precisa.