Sarro dental: los alimentos y las estrategias que ayudan a prevenir su aparición

Con el concepto de “sarro dental” los odontólogos se refieren a una placa bacteriana que aparece en los dientes, se endurece y puede ser muy nociva para la salud bucodental si no se elimina.

“A diferencia de la placa que es una película incolora, el sarro es una formación de minerales fácilmente visible si se localiza por encima de la línea de las encías. El indicador de sarro más común es observar un color marrón o amarillento en los dientes o encías. El único modo cierto de detectar la presencia de sarro y de retirarlo es acudir a su dentista”, señala la empresa Colgate, especializada en productos para la salud dental.

Las medidas más efectivas y tradicionales para evitar la acumulación de sarro en la boca apuntan a tener un cepillado frecuente (al menos tres veces en el día) y usar con regularidad el hilo dental.

No obstante, hay algunos consejos que pueden ser útiles para prevenir que el sarro afecte los dientes. Panorama, una publicación digital del conglomerado Heraldo Media Group, recoge algunos alimentos que podrían servir para mejorar la limpieza de los dientes.

Entre otros, citan cuatro frutas: la sandía, el kiwi, las uvas y las fresas. En el caso de estas últimas, se advierte que contienen xilitol, un edulcorante natural que puede resultar muy efectivo para evitar la aparición de caries.

Las fresas son una de las frutas que pueden ayudar a evitar la aparición del sarro dental. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Mientras tanto, según la clínica privada Infinity Dental de España, el xilitol “no modifica nada el pH de la boca, evitando así que los agentes patógenos generen daños en la sonrisa. Además, las bacterias orales no son capaces de digerir con éxito este endulzante, porque su descomposición no es similar a la del azúcar. Por lo tanto, podemos decir que el xilitol previene las caries. De ahí que sea frecuente encontrar esta sustancia en productos de higiene bucodental”.

Otras recomendaciones para evitar el sarro dental

Medline Plus, la enciclopedia virtual de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señaló que el sarro dental puede ser muy doloroso si no se trata adecuadamente.

Se recomienda cepillarse los dientes tres veces al día. - Foto: Getty Images

En esa medida, comparte con los pacientes algunas medidas útiles para contrarrestar esta condición de salud.

“Las comidas bien balanceadas le ayudarán a mantener saludables sus dientes y encías. Evite los refrigerios entre comidas, sobre todo comidas pegajosas y azucaradas así como alimentos ricos en carbohidratos, como papas fritas. Si come refrigerios en la noche, debe cepillarse después. Ya no coma ni beba (puede tomar agua) después de cepillarse los dientes para acostarse”, subrayó Medline Plus.

A su vez, explicó que los pacientes pueden hacer gárgaras con soluciones de enjuague bucal o también masticar tabletas especiales que pueden ayudarles a revelar en qué áreas de la boca se está acumulando el sarro.

“Acudir al dentista o al higienista oral al menos cada 6 meses para hacerse una limpieza completa de los dientes y un examen oral. Algunas personas que tienen enfermedad periodontal pueden requerir limpiezas más frecuentes”, indicó la fuente médica.

Y señaló que es importante tener en cuenta que hay otras tecnologías que podrían ser de ayuda para mantener una mejor higiene bucal.

Por ejemplo, advierte que hay evidencia científica que ha demostrado que el uso de cepillos eléctricos puede ser muy efectivo para limpiar mejor los dientes en comparación a los cepillos manuales que se usan tradicionalmente.

El sarro se produce por la acumulación de bacterias y otras sustancias en la placa bacteriana, lo cual se contrarresta con un cepillado adecuado. - Foto: Universal Images Group via Getty

Estos cepillos tienen múltiples opciones que pueden resultar muy provechosas, como la posibilidad de usar temporizadores que les avisan a los pacientes cuando han pasado dos minutos.

En caso de no tener la posibilidad de usar cepillos eléctricos, Medline Plus advirtió que se deben tener en cuenta algunas recomendaciones a la hora de utilizar los manuales.

“El cabezal del cepillo debe tener cerdas redondeadas de medianas a suaves y no ser demasiado grande para su boca, permitiendo que llegue a todas las superficies de la boca con facilidad. La pasta dental debe contener flúor y no ser demasiado abrasiva”, detalló la enciclopedia virtual.