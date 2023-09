Estos son los beneficios del chocolate para la salud que seguramente no conocía

Un estudio publicado por la revista Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, indica que el consumo de chocolate puede reducir el riesgo de mortalidad hasta un 10 %. Para llevar a cabo el estudio se realizó un cuestionario de frecuencia de alimentos con el propósito de saber la dieta que realizaban. Entre las preguntas se encontraban la frecuencia con la que consumieron chocolate en los últimos tres meses.