Estreñimiento: cinco infusiones naturales que ayudan a combatirlo

El estreñimiento es un síntoma y no una enfermedad. Este término se utiliza para designar tanto la escasa frecuencia de defecación, como la dificultad para expulsar las heces que pueden presentar algunas personas.

Se trata de un padecimiento que suele describirse como una frecuencia de deposiciones inferior a tres veces por semana. “Aunque el estreñimiento ocasional es muy común, algunas personas experimentan estreñimiento crónico, que puede interferir en la capacidad de realizar sus tareas diarias”, indica el instituto de investigaciones clínicas Mayo Clinic.

De acuerdo con los expertos, el estreñimiento se produce con frecuencia cuando los desechos o las heces se mueven de manera muy lenta a través del tracto digestivo o no pueden eliminarse del recto eficazmente, lo que hace que se sequen y endurezcan.

Para prevenir este padecimiento es clave la alimentación. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos asegura que las personas deben consumir suficiente fibra y tomar mucho líquido para ayudar a que la fibra funcione mejor.

Como complemento a una alimentación saludable y la realización de actividad física, se pueden consumir algunas infusiones que pueden aportar en la mejora de esta molestia.

Menta

Según el portal Healthline, la menta es una de las infusiones que puede ayudar a combatir los problemas de estreñimiento. “El efecto calmante del mentol de la menta puede ayudar a relajar el malestar estomacal mientras mueve las heces a través de los intestinos”, asegura.

Hojas de sen

Estas hojas contienen unas sustancias conocidas como antraquinonas que estimulan las paredes musculares que envuelven el intestino y facilitan su movimiento para lograr una óptima eliminación de los desechos.

Una investigación publicada en Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry indica que las hojas de esta planta, a la que se le conoce con el nombre científico de Senna alexandrina, tienen propiedades laxantes que ayudan a controlar el estreñimiento. No obstante, está contraindicado para mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades inflamatorias del colon.

Para prepararla se pone a hervir una taza de agua y, cuando llegue a ebullición, se retira del fuego y se le agrega una cucharadita de hojas de sen. Se deja reposar unos minutos y se cuela. La recomendación es ingerir una taza al día, como máximo tres veces a la semana, indica el portal Mejor con Salud.

Ortiga

En la medicina natural se dice que esta planta ayuda a estimular la eliminación de las heces, aunque no hay evidencia científica sobre el tema. Aun así, sus hojas son conocidas por su contenido de nutrientes y compuestos bioactivos que promueven la salud, como carotenoides, ácidos grasos, aminoácidos esenciales, vitaminas, taninos, carbohidratos, minerales, entre otros.

Para preparar una infusión se requiere de una taza de agua y una cucharada de ortiga fresca. Se incorpora la ortiga fresca en una taza de agua hirviendo y se deja reposar, luego se cuela y sirve. Lo ideal es consumir esta bebida en ayunas dos o tres veces a la semana.

Té

El té, ya sea verde o negro, también ayuda con el estreñimiento. Esta bebida contiene cafeína, la cual se sabe que estimula el movimiento del intestino, lo que favorece el movimiento de los desechos, asegura un artículo publicado por el portal Business Insider, el cual recomienda tener cuidado y no abusar de la misma, pues la cafeína puede generar deshidratación, lo que podría empeorar el problema al endurecer las heces.

Semillas de lino

La bebida natural de semillas de lino es uno de los remedios más populares para combatir el estreñimiento y otros problemas estomacales. Este ingrediente contiene sustancias como la fibra insoluble y los ácidos grasos, que, sin afectar la flora bacteriana, impulsan la eliminación de los desechos.

El portal Mejor con Salud cita un estudio publicado en Journal of Ethnopharmacology, el cual destaca que estas semillas tienen doble acción. No solo combaten el estreñimiento, sino que tienen efectos antidiarréicos.

Para preparar la infusión se requiere de una cucharada de semillas de lino y una taza de agua. Se pone a hervir el agua y cuando llegue a ebullición, se agregan las semillas. Se tapa y se deja reposar a temperatura ambiente hasta que se enfríe, se cuela y está lista para consumir. Se puede tomar en ayunas tres veces a la semana.