Estudio sostiene una hipótesis que afirma que la causa del Alzheimer podría provenir de la boca

Alzheimer grave: las personas que están esta etapa dependen completamente de una persona para realizar sus actividades diarias. No pueden comunicarse. Al final de su vida pueden permanecer postrados en cama. “Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares. Pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir. Pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello. Más adelante, pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. Finalmente, necesitan cuidados totales. Esto puede ser muy estresante para los familiares que deben encargarse de sus cuidados”, explica Medline Plus.