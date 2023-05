Fruta milagrosa para prevenir la osteoporosis y fortalecer la estructura ósea

La osteoporosis es una enfermedad que se desarrolla en los huesos, la cual padecen millones de mujeres en el mundo. Esta condición hace que los huesos se vuelvan frágiles, lo que incrementa las probabilidades de padecer lesiones graves.

La Fundación Internacional de Osteoporosis (FIO) indica que una de cada tres mujeres mayores de 50 años podrá sufrir una fractura a lo largo de su vida, mientras que en los hombres la proporción es de uno por cada cinco.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos asegura que dentro de los factores de riesgo se encuentran: El envejecimiento, ser de talla pequeña y delgada, antecedentes familiares de osteoporosis, tomar ciertos medicamentos, ser mujer de raza blanca o asiática y tener baja densidad ósea.

Esta enfermedad es silenciosa y la mayoría de individuos solo se da cuenta de que la padece cuando sufre alguna fractura en alguno de sus huesos.

Una de las frutas más populares en los países tropicales es la guanábana, cuyo nombre varía en cada región. Por ejemplo, algunas de las denominaciones que se le ha dado son: catuche o catoche, masasamba, corosol, chachiman, huana huana, graviola, chirimoya brasilera, cohosol, araticú, zapote agrio, pehne, annona de México y annona de la India.

Por lo general, la guanábana se consume en jugo o directamente la pulpa. Asimismo, suele ser un acompañante ideal para varios tipos de postres.

Según recoge el portal de bienestar, Mejor con salud, “la guanábana es una fruta tropical fibrosa, agridulce y muy aromática, que contiene varias vitaminas (C, B1 y B2) y minerales (magnesio, potasio, cobre y hierro). Aunque también destaca por su contenido de fibra”.

La guanábana retrasa el envejecimiento debido a sus excelentes propiedades antioxidantes, que ayudan a aumentar la resistencia a ese proceso.

Además, esta fruta ayuda a prevenir la osteoporosis debido a sus componentes nutricionales, como el fósforo, calcio y hierro. Estos tres nutrientes son importantes para fortalecer la salud de los huesos y evitar de esa forma la osteoporosis. La guanábana también ayuda al tratamiento de la anemia.

Los especialistas en salud aseguran que las bebidas de jugo de guanábana también son buenas para curar las hemorroides, el dolor de cintura y ayudar a regular tu apetito.

¿Cómo prevenir la osteoporosis?

Prevenir una enfermedad como la osteoporosis, según diferentes expertos, sí es posible. Por ello, el portal TRT Español recomienda las siguientes alternativas para evitar esta afección:

1. Consumo de calcio. “El calcio tomado durante la niñez y la adolescencia es importante para un sistema esquelético sano y fuerte. Hay aproximadamente 300 mg de calcio en 1 vaso de leche, 210 mg en 1 rebanada de queso cheddar y aproximadamente 200 mg en 1 porción de salmón”, señala el portal.

2. Hacer ejercicio. “Incrementa tu actividad física en la vida diaria. Use las escaleras en lugar del ascensor y camine en lugar de los frecuentes viajes en automóvil. No descuides hacer ejercicios como caminar, trotar, tenis, bailar, que aportan carga a los huesos, pero no vayas en exceso”.

3. Vitamina D. “La vitamina D es muy útil para fortalecer los huesos. La vitamina D aumenta la absorción de calcio en el sistema digestivo y aumenta la formación de huesos. Si te expones a la luz solar y recibes un promedio de 15 minutos de luz solar al día, es suficiente para las necesidades diarias de vitamina D”.

4. Disminuir el consumo de cafeína. “La cafeína, como fumar y el alcohol, reduce la formación de hueso, lo que aumenta la probabilidad de osteoporosis”, concluye el portal.