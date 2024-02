Tres alimentos que aportan la vitamina que combate la osteoporosis

La importancia de la vitamina D

En el marco de una dieta saludable no deben faltar alimentos que aporten vitamina D, la cual es buena para mantener las concentraciones de calcio y fosfato para el desarrollo y mantenimiento de los huesos, según el estudio Association Between Calcium or Vitamin D Supplementation and Fracture Incidence in Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis.