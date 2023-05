Glucosa alta: el fruto seco que ayuda a ‘barrer’ el exceso de azúcar en la sangre

Al igual que sucede con el colesterol y los triglicéridos, la glucosa es una sustancia normal en la sangre, pero si sus niveles se elevan puede ser un signo de diabetes u otros trastornos, precisa el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. A esta afección se le conoce como hiperglucemia.

Normalmente, estos padecimientos se presentan cuando el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no la usa de manera adecuada. La insulina es una hormona que se encarga de permitir el paso de la glucosa hacia las células para que estas la conviertan en energía, liberando la sangre de esta sustancia, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

La diabetes o los niveles elevados del azúcar en la sangre se generan porque las personas no consumen los alimentos apropiados o no toman los medicamentos correctamente. Otros problemas que contribuyen a disparar la glucosa son ciertos medicamentos, desbalances hormonales o enfermedades graves, dicen los expertos.

La diabetes avanzada puede generar diversas complicaciones de salud en diferentes órganos del cuerpo. - Foto: Getty Images

Los síntomas que indican que el azúcar se ha incrementado son los siguientes:

Estar muy sediento o tener la boca seca

Tener visión borrosa

Tener la piel seca

Sentirse débil o cansado

Necesidad de orinar mucho, o necesitar levantarse más seguido de lo usual en la noche para orinar

Los hábitos saludables son claves para mantener los niveles de azúcar bajo control. Alimentarse de manera equilibrada, realizar actividad física de manera regular y evitar el tabaco y el alcohol, son buenas formas de prevenir esta afección.

Las avellanas aportan importantes cantidades de fibra que ayudan a controlar los picos de azúcar en la sangre. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Las avellanas para controlar la glucosa

En el marco de esa dieta saludable se pueden incluir frutos secos como las avellanas. El portal Salud Mapfre indica que nutricionalmente estos alimentos son ricos en grasas, especialmente ácidos grasos monoinsaturados, fibra y proteínas. También son fuente de micronutrientes, proporcionándole al organismo buenas cantidades de magnesio, potasio, calcio, vitamina E y ácido fólico.

En torno al control de la glucosa en la sangre, el portal de bienestar y salud Tua Saúde asegura que debido a su contenido de fibras y a los nutrientes que posee, como el ácido oleico y el magnesio, el consumo de avellanas ayuda a reducir y controlar esta sustancia, aumentando la sensibilidad a la insulina. De esta forma, este alimento puede ser consumido por pacientes diabéticos.

La fibra evita que se presenten aumentos súbitos de la glucosa gracias a que el cuerpo no puede absorberla y descomponerla y, por el contrario, lo que hace es que ayuda a eliminar toxinas y otras sustancias que también resultan perjudiciales para el organismo.

En general los frutos secos son saludables para el organismo. - Foto: Getty Images

Otras bondades

Salud Mapfre destaca otros beneficios de los mencionados frutos secos.