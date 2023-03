Hierba que combate el estreñimiento

El estreñimiento es considerado un síntoma y no una enfermedad y se da cuando una persona tiene menos de tres evacuaciones a la semana, presenta heces duras o grumosas y registra molestia al evacuar.

Aunque para algunos pacientes es una afección esporádica, para otros es una situación crónica, que puede hasta interferir con las tareas diarias. Normalmente, el estreñimiento se produce cuando los desechos o las heces se mueven de manera muy lenta a través del tracto digestivo o no pueden eliminarse del recto eficazmente, lo que hace que se sequen y endurezcan.

La alimentación es clave para prevenir ese padecimiento. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos asegura que las personas deben consumir suficiente fibra y tomar mucho líquido para ayudar a que este nutriente funcione mejor.

El estreñimiento genera dificultad para expulsar las heces. - Foto: Getty Images

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos asegura que es determinante comer más frutas, verduras y granos, beber abundante agua y otros líquidos, realizar suficiente ejercicio, tomarse el tiempo para evacuar cuando se necesite, consumir laxantes solamente si el médico los receta y validar con el especialista si las medicinas que se consumen pueden causar el estreñimiento.

Adicionalmente, es posible recurrir a la ingesta de algunos remedios caseros como las plantas medicinales. Una de ellas son las hojas de sen, las cuales contienen unas sustancias conocidas como antraquinonas que estimulan las paredes musculares que envuelven el intestino y facilitan su movimiento para lograr una óptima eliminación de los desechos.

Una investigación publicada en Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry indica que las hojas de esta planta, a la que se le conoce con el nombre científico de Senna alexandrina, tienen propiedades laxantes que ayudan a controlar el estreñimiento. No obstante, está contraindicado para mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades inflamatorias del colon.

Para prepararla se pone a hervir una taza de agua y, cuando llegue a ebullición, se retira del fuego y se le agrega una cucharadita de hojas de sen. Se deja reposar unos minutos y se cuela. La recomendación es ingerir una taza al día, como máximo tres veces a la semana, indica una publicación de la revista Mejor con Salud.

El estreñimiento puede causar dolor e inflamación en el estómago. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Laxantes naturales

Otros alimentos que pueden consumirse para aliviar esta afección, ya que actúan como laxantes naturales son los siguientes.

Papaya y naranja: Estas dos frutas son ricas en agua y fibra por lo que ayudan en el funcionamiento intestinal, además de hidratar. Para disfrutar de sus beneficios, según el portal Adelgazar en casa, se agrega a la licuadora una rebanada de papaya, previamente lavada, cortada en trozos y sin semillas y se incorpora una taza de jugo de naranja fresco, y tres ciruelas pasas. Se mezclan todos los ingredientes y la bebida estará lista para consumir.

Uva y linaza: Este jugo también es útil para aliviar los problemas relacionados con la baja evacuación de desechos, menciona la citada fuente. La recomendación es consumirlo todos los días en ayunas hasta lograr mejoría y cuando esto suceda intercalar con otros jugos.

Es una bebida beneficiosa para el organismo. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Papaya, ciruela y avena: Estos tres ingredientes contienen fibra que favorece el tránsito intestinal. Según información del portal de salud y bienestar Tua Saúde, se requiere de media papaya, una ciruela negra, un vaso de leche de avena o almendra y una cucharada de avena en hojuelas. Se mezclan todos los ingredientes en la licuadora y una vez esté lista la bebida se le puede agregar hielo y miel si el consumidor lo desea.

Espinacas y ciruelas: El portal Medical News Today indica que la espinaca tiene un alto contenido de fibra y agua, que ayudan a prevenir el estreñimiento y promueven la salud del tracto digestivo. Para preparar esta bebida se requiere de un manojo de espinacas, el jugo de una naranja, ocho ciruelas pasas, una cucharada de semillas de chía y medio vaso de agua. Se lava y se pica la espinaca y luego se mezcla con los demás ingredientes en la licuadora y se bebe de manera inmediata.