Cuatro consejos para combatir el estreñimiento y ablandar las heces de manera natural

De acuerdo con información de MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, una persona padece de estreñimiento cuando no está eliminando las heces con la frecuencia con la cual lo hace normalmente, así mismo, pueden volverse duras y secas, por lo que es difícil evacuarlas.

El estreñimiento se caracteriza por los siguientes síntomas: distensión y dolor abdominal, tener menos de tres evacuaciones por semana, heces duras, secas o grumosas, dificultad o dolor al evacuar las heces y sensación de que no todas las heces han sido expulsadas.

Ante la aparición de cualquiera de los síntomas previamente descritos, lo más recomendable es acudir a un especialista médico para recibir un diagnóstico acertado y definir el tratamiento adecuado.

MedlinePlus agrega que algunos medicamentos y vitaminas pueden causar estreñimiento. Además, esta condición puede ser desarrollada si la persona no está consumiendo suficiente fibra, si no bebe suficiente agua o no hace suficiente ejercicio. Otra de las situaciones que propician el estreñimiento es aguantar demasiado para ir al baño, es decir, no atender el llamado del cuerpo cuando siente la urgencia de expulsar las heces.

De manera general, las recomendaciones básicas para aliviar el estreñimiento consisten en hacer ejercicio regularmente, tomar más agua y consumir más fibra. Para ello, es recomendable realizar actividades como caminar, nadar o hacer alguna actividad física al menos tres o cuatro veces por semana.

Ahora, respecto al hábito de no ir al baño cuando se siente la necesidad, es importante que la persona no se contenga y expulse las heces oportunamente. Así mismo, definir horarios para que los intestinos sean más regulares puede ayudar en el proceso, destinando horas específicas cada día.

La alimentación también juega un papel relevante. En ese sentido, es recomendable no saltarse las comidas y evitar alimentos procesados o comidas rápidas. En su lugar, puede optarse por alimentos que funcionan como laxante natural, especialmente, aquellos ricos fibra. También se sugiere aumentar la ingesta de frutas, productos a base de granos integrales , verduras y legumbres.

De igual manera, la medicina alternativa ofrece algunos tratamientos que pueden ayudar a contrarrestar el estreñimiento, sin embargo, su efectividad varía en función de las condiciones específicas de cada persona, por lo que es preferible la recomendación de un experto.

El portal Medical News Today reseña algunos remedios caseros que contribuyen a aliviar el estreñimiento:

Tomar café o bebidas con cafeína

La cafeína funciona como diurético (sustancia que le ayuda al cuerpo a eliminar líquidos). En medicina, los diuréticos se usan para tratar la presión arterial alta, el edema (líquido extra en los tejidos) y otras afecciones. El café, por ejemplo, puede ayudar a aliviar el estreñimiento, estimulando los músculos del intestino y propiciando las ganas de ir al baño.

Consumir alimentos o suplementos probióticos

Los probióticos son bacterias beneficiosas vivas que se encuentran naturalmente en el intestino, las cuales ayudan a prevenir el estreñimiento. En ese sentido, las personas pueden aumentar sus niveles de probióticos consumiendo alimentos ricos en ellos o a manera de suplementos.

Dieta Fodmap

De acuerdo con el portal Salud Mapfre, una opción de dieta para el síndrome de colon irritable es la FODMAP, un pan de alimentación “bajo de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polisacáridos”.

En consecuencia, esta dieta reduce la ingesta de alimentos que contienen fructosa (tipo de glúcido encontrado en los vegetales, las frutas y la miel), lactosa (tipo de azúcar en los lácteos), galactanos, polioles y fructanos. No obstante, se trata de una dieta bastante restrictiva y no debe ser implementada sin en el aval y supervisión de un nutricionista.

Consumir alimentos prebióticos

De acuerdo con Medical News Today, las fibras prebióticas mejoran la salud digestiva al alimentar las bacterias buenas en el intestino, lo que aumenta los probióticos y mejora el equilibrio de las bacterias intestinales.

Los alimentos prebióticos incluyen: achicoria, alcachofas de Jerusalén, ajo, cebollas, bananas, puerros (cebolla larga), garbanzos, entre otros.