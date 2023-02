Consumir esta fruta en ayunas ayuda a mejorar el tránsito intestinal e hidratar el colon

Estreñimiento: es una afección que dificulta la evacuación de las heces, ya que son secas y grumosas. El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), señala que su tratamiento se basa en el autocuidado. Sin embargo, cuando el estreñimiento es crónico, se recomienda consultar con un profesional de la salud, quien modificará algunos hábitos y tendrá presente otras soluciones.