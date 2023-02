Estreñimiento: cinco licuados naturales para expulsar las heces acumuladas

El estreñimiento es una afección más común de lo que se cree y afecta a millones de personas en el mundo. Se presenta cuando un paciente tiene menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que este proceso no fue completo, precisa el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de los Estados Unidos.

El instituto de investigación Mayo Clinic asegura que este padecimiento se produce de forma común cuando los desechos o las heces se mueven con demasiada lentitud a través del tracto digestivo o no pueden eliminarse del recto eficazmente, lo que hace que se sequen y se endurezcan.

El estreñimiento, que no es una enfermedad como tal, puede tratarse o prevenirse haciendo algunos cambios en lo que el paciente come y bebe, realizando más actividad física, o tomando medicamentos de venta libre. Si estos tratamientos no funcionan, el médico puede recetar un medicamento o sugerir biorretroalimentación o cirugía, precisa la citada fuente.

El estreñimiento generalmente se presenta por malos hábitos alimenticios. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Como parte de una dieta saludable es posible recurrir a la ingesta de algunas bebidas que ayudan a mejorar el tránsito intestinal y la digestión evitando que se genere el estreñimiento, el cual en muchas oportunidades causa dolor, inflamación y malestar general. Estos licuados ayudan en ese propósito.

Aloe vera y manzana verde

El gel del aloe vera ofrece propiedades laxantes que combinadas con la fibra de la manzana verde son una buena ayuda contra el estreñimiento y la hinchazón. “Sus nutrientes alimentan la flora microbiana y restablecen el ritmo del intestino para una correcta eliminación de los desechos”, según información de la revista Mejor con Salud, en una publicación de Daniela Echeverri Castro.

Para prepararlo se requiere de: cinco cucharadas de gel de aloe vera (75 gramos), una manzana verde, medio pepino y un vaso de agua (200 mililitros).

Se extraen las cucharadas de gel de aloe vera y se baten en la licuadora con la manzana y el pepino troceados; se agrega el vaso de agua y se procesa todo hasta conseguir un licuado homogéneo y, por último, se consume sin colar, dos veces al día.

La sábila le ofrece al organismo propiedades laxantes por lo que regula el tránsito intestinal. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Papaya y naranja

Estas dos frutas son ricas en agua y fibra por lo que ayudan en el funcionamiento intestinal, además de hidratar. Para disfrutar de sus beneficios, según el portal Adelgazar en casa, se agrega a la licuadora una rebanada de papaya, previamente lavada, cortada en trozos y sin semillas y se incorpora una taza de jugo de naranja fresco, y tres ciruelas pasas. Se mezclan todos los ingredientes y la bebida estará lista para consumir de manera inmediata.

Papaya, ciruela y avena

Estos tres ingredientes se caracterizan por su importante contenido de fibra que favorece el tránsito intestinal. Según información del portal de salud y bienestar Tua Saúde, para preparar un licuado se requiere de media papaya, una ciruela negra, un vaso de leche de avena o almendra y una cucharada de avena en hojuelas. Se fusionan todos los ingredientes en la licuadora y una vez esté lista la bebida se le puede agregar hielo y miel si el consumidor lo desea y consumirlo al instante.

Tanto la avena como la papaya tienen importantes contenidos de fibra. Foto: Getty Images. Montaje SEMANA. - Foto: Foto: Getty Images. Montaje SEMANA.

Piña, banano y leche de almendras

Este licuado natural contiene enzimas digestivas, fibra y ácidos grasos esenciales que ayudan a mejorar la salud intestinal. Sus nutrientes mejoran el ritmo del intestino y estimulan la eliminación de las toxinas retenidas en su interior, precisa Mejor con Salud.

Para elaborarlo se requiere de tres rodajas de piña, un banano maduro y un vaso de leche de almendras (200 ml).

Se cortan las rodajas de piña en varios trozos y se mezclan en la licuadora con los otros ingredientes. Luego de obtener una bebida cremosa, lo ideal es consumirla en el menor tiempo posible. La recomendación es tomarla en ayunas o durante el desayuno, por lo menos tres veces a la semana.

La piña aporta buenas dosis de fibra al organismo, favoreciendo la digestión. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Espinacas y ciruelas

El portal Medical News Today indica que la espinaca tiene un alto contenido de fibra y agua, que ayudan a prevenir el estreñimiento y promueven la salud del tracto digestivo. las ciruelas son ricas en fibra. Para preparar esta bebida se requiere de un manojo de espinacas, el jugo de una naranja, ocho ciruelas pasas, una cucharada de semillas de chía y medio vaso de agua. Se lava y se pica la espinaca y luego se mezcla con los demás ingredientes en la licuadora y se bebe de manera inmediata.