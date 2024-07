Infarto del miocardio: estas son las diferencias de los síntomas entre hombres y mujeres

¿Cada cuánto muere una mujer por enfermedades cardiacas?

¿Cómo se manifiesta un infarto en las mujeres?

Otros factores que inciden en los episodios cardiacos en las mujeres

El estudio WISE (Women and cardiovascular heart disease: Clinical implications from the Women’s Ischemia Syndrome Evaluation), fue el primer gran estudio que analizó todos estos factores. Actualmente todos siguen siendo investigados para mejorar el conocimiento de la patología y fisiopatología de las diferencias en cardiopatía isquémica e infarto entre hombres y mujeres.