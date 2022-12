La cardiopatía isquémica se mantiene como la principal causa de muerte cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) se mantiene como la principal causa de muerte en todo el mundo, siendo la cardiopatía isquémica la principal causa de muerte cardiovascular, con 9,44 millones de muertes en 2021 y más de 185 millones de años perdidos de vida por enfermedad, discapacidad o muerte por esta enfermedad.

Estos son algunos de los datos que se desprenden de un estudio publicado por la Carga Global de Enfermedades Cardiovasculares, una alianza del Journal of the American College of Cardiology (JACC), el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, y el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, que han analizado 18 condiciones cardiovasculares específicas y 15 factores de riesgo en 21 regiones globales, rastreando datos desde 1990 hasta 2021, para brindar una visión amplia de la carga mundial de enfermedades cardiovasculares.

Según los datos, si bien las tasas de ECV son altas a nivel mundial, se estimó que Asia Central y Europa del Este tienen las tasas más altas de mortalidad por ECV. La presión arterial alta, el colesterol alto, los riesgos dietéticos y la contaminación del aire fueron las principales causas de ECV en todo el mundo.

La presión arterial sistólica alta sigue siendo el principal factor de riesgo modificable de muertes cardiovasculares prematuras, lo que representa 10,8 millones de muertes CV y 11,3 millones de muertes en general en 2021. Los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) por todas las causas debido a la presión arterial alta fueron 2.770 por cada 100.000 personas.

Los riesgos dietéticos representaron 6,58 millones de muertes por CV y 8 millones de muertes en general en 2021. Los riesgos dietéticos incluyen tipos de alimentos que se consumen insuficientemente a nivel mundial (frutas, verduras, legumbres, granos integrales, nueces y semillas, leche, fibra, calcio, omega-3 ácidos grasos y ácidos grasos poliinsaturados) y con un consumo excesivo (carnes rojas y procesadas, bebidas azucaradas, ácidos grasos trans y sodio). Los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) por todas las causas debido a riesgos dietéticos fueron de 2.340 por cada 100.000 personas.

Asia Central, África Subsahariana Central y Europa del Este fueron las regiones con las tasas más altas de carga de ECV atribuible a la presión arterial sistólica elevada. Las regiones con las tasas más altas de carga de ECV atribuible al riesgo dietético fueron Asia Central, Oceanía y Europa del Este. Asia Central tuvo la mortalidad total por ECV estandarizada por edad más alta con 516,9 muertes por 100.000.

El colesterol alto es un factor de riesgo de ateroesclerosis que conduce a infarto y ECV. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En contraste, Asia Pacífico de altos ingresos tuvo la mortalidad total por ECV total estandarizada por edad más baja, con 76,6 muertes por cada 100.000 personas. Mientras, desde 1990, Australia tuvo la mayor reducción porcentual (64,2%) en ECV estandarizadas por edad por 100 000 de todas las demás regiones. Esta disminución porcentual fue más alta en la cardiopatía isquémica con un 71,8%.

Este informe especial evaluó las muertes utilizando datos de registros vitales y de muestras y produjo estimaciones para los 15 principales factores ambientales (contaminación del aire, contaminación del aire en el hogar, exposición al plomo, temperatura baja, temperatura alta), metabólicos (presión arterial sistólica, colesterol LDL, índice de masa corporal), glucosa plasmática en ayunas, disfunción renal) y conductuales (alimentación, tabaquismo, humo de segunda mano, consumo de alcohol, actividad física) riesgos de enfermedades cardiovasculares.

Las tasas de mortalidad por ECV se desglosan por ubicación, junto con categorías de edad, sexo y tiempo desde 1990. El informe también analizó los años de vida ajustados por discapacidad (DALY), los años de vida perdidos debido a la mortalidad prematura (YLL) y los años vivido con discapacidad (YLD).

“Necesitamos seguir arrojando luz sobre el estado actual de la salud cardiovascular en todo el mundo. La salud cardiovascular tiene un gran impacto en nuestra calidad de vida y en el sistema de atención médica en su conjunto”, señaló Gregory A. Roth, autor principal del artículo y profesor asociado en la División de Cardiología y director del Programa de Métricas de Salud Cardiovascular del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington.

“Más del 80 % de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir. Con esta actualización, estamos midiendo algunas tendencias globales alarmantes y revisando las intervenciones actuales que pueden ayudar a los países a tomar buenas decisiones basadas en evidencia para sus sistemas de salud”.

*Con información de Europa Press.