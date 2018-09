La felicidad llega después de los cincuenta

Si usted tiene menos de 50 años y se siente abatido, inconforme y estresado, no se preocupe. Según la ciencia así se debe sentir. Es el efecto de la curva de la felicidad, que según numerosos estudios internacionales sucede en todo el mundo, en hombres y mujeres, y sin importar el estado civil, la educación o la situación laboral. Según Jonathan Rauch, escritor y miembro del prestigioso Instituto Brookings, este fenómeno muestra que, al contrario de lo que muchos piensan, los seres humanos están programados para ser más felices a partir de esa edad. Pero no solo eso. La década anterior a ella es un hueco negro en el que es mucho más difícil sentirse satisfecho y agradecido. “No es un efecto de circunstancias como el matrimonio, el sueldo, el trabajo, la salud o cosas así, pues aun cuando se controlan esas variables, la insatisfacción aparece. Es más bien un efecto del envejecimiento, al parecer una respuesta evolutiva ante la vida”, dice a SEMANA Rauch, quien acaba de publicar el libro The Happiness Curve.

Para leer este artículo completo: SUSCRÍBASE INICIE SESIÓN Este contenido hace parte de nuestra edición impresa: exclusiva para suscriptores.