La potente fruta que ayuda a desinflamar las várices y favorece la circulación de la sangre en las piernas

De otro lado, un estudio denominado ‘A Comprehensive Review on Varicose Veins: Preventive Measures and Different Treatments’, publicado en Journal of the American Nutrition Association indica que las uvas contiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y protectoras de los vasos sanguíneos y los capilares. Esto ayuda a combatir las varices y también aumentar la circulación de la sangre.