La verdura que previene el cáncer de piel, la diabetes y mejora la circulación sanguínea

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) sugiere incluir en una dieta balanceada verduras porque al estar compuestas de minerales y fibras benefician el cuerpo, mejorando su funcionamiento; incluso en su página oficial manifiesta que se deben consumir por lo menos de a 3 a 5 porciones diarias.

Por ejemplo, la espinaca es una hortaliza que le aporta muchos beneficios al cuerpo, que según la Fundación Española de la Nutrición (FEN) se conoce su primera aparición en China; sin embargo, con el correr de los años su presencia se extendió en platos mediterráneos y de occidente.

Científicamente conocida como Spinacia oleracea L pertenece a la familia de las quenopodiáceas, compuesta de vitamina A, vitamina C, vitamina E y minerales como el potasio, la fibra, y el hierro.

No obstante, se debe identificar sus efectos secundarios y contraindicaciones porque según explica la FEN “su contenido en ácido oxálico, se combina con minerales (hierro, magnesio, calcio, etc.) para formar los oxalatos, cristales que agravan la formación de cálculos renales)”.

Cabe recordar que el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) explica que los cálculos renales “son trozos de un material sólido” que se forman tras la concentración de minerales en la orina.

La espinaca tiene vitaminas y minerales que fortalecen el cuerpo. - Foto: Getty Images

Efectos positivos del consumo de espinaca

De acuerdo con Cocina Fácil, las espinacas pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer de piel, diabetes y mejorar la circulación sanguínea, no porque sea milagrosa, sino porque es un alimento con muchas propiedades.

Cáncer de piel

Según la Organización Mundial para la Salud, OMS, en el año 2020 casi 10 millones de personas murieron a causa de un cáncer, siendo el de mama, el de colon y el de próstata los más comunes.

No obstante, no se puede ignorar la presencia del cáncer de piel que se relaciona con la alta exposición al sol y se divide en tres: carcinoma espinocelular, carcinoma basocelular y melanoma.

Cabe recordar que ninguna persona está exenta a padecer este tipo de cáncer, es decir, que quienes tienen tez blanca o más oscura pueden tener las mismas probabilidades de riesgo de padecerlo, sin embargo, aquellos que tienen la piel clara son más sensibles.

Puede producir vitamina A y cuida la salud ocular. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre tanto, Cocina Fácil señala que como la espinaca está compuesta de fitonutrientes estos tienen la capacidad y la función de proteger las células de la piel que se dañan por los rayos solares, reduciendo el riesgo de este tipo de cáncer.

Además, su efecto antioxidante representado en la luteína y el kaempferol actúan positivamente sobre las células del cuerpo.

Diabetes

La OMS asegura en un informe que por lo menos 62 millones de personas padecen esta enfermedad en las Américas, representando una fracción de las 422 millones que se estiman alrededor del mundo.

“Tanto el número de casos como la prevalencia de diabetes han aumentado constantemente durante las últimas décadas”, añade la entidad.

De ahí que, Tua Saúde en uno de sus artículos revisado por la nutricionista, Tatiana Zanin, señale que los tilacoides de las espinacas pueden enfocarse en fortalecer o incrementar la sensibilidad a la insulina, reduciendo el riesgo de diabetes tipo 2 -la más común-. Lo anterior lo determina con enfoques de algunas investigaciones.

La diabetes es una enfemredad metabólica y crónica. - Foto: Getty Images

Mejorar la circulación

MedlinePlus afirma que el sistema vascular suele presentar distintas complicaciones, entre ellas las varices, que son venas que se agrandan y se inflaman por distintos factores, que inciden en una mala circulación.

En este sentido, Saber Vivir Tve asegura que las espinacas al tener efectos antiinflamatorios mejoran la circulación, como las venas varicosas, porque ayudan a relajar los vasos sanguíneos.