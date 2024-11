Las 10 actividades que más ayudan a relajarse

Antes de entrar en materia, Hammond explica que descansar no es lo mismo que dormir. El reposo, según ella, es cualquier actividad que implique relajación durante l a vigilia y puede ser algo que requiera de cierto esfuerzo como caminar o meditar, o permanecer sedentario como sentarse en una silla y dejar volar la imaginación.

Ante ese panorama la experta escribió el libro The Art of Rest, en el que explica por qué descansar se volvió un arte complicado en el mundo moderno. A pesar de este hecho y con base en estudios clínicos, señala cuáles son las diez actividades que más ofrecen ese merecido descanso.

La base de su libro es el estudio de marras en el que los participantes, además, hicieron una selección de las formas más eficientes de descanso. Hammond se dedicó por dos años a establecer la evidencia científica para demostrar por qué leer, caminar y no hacer nada están entre las diez primeras actividades. No obstante, llaman la atención todas las que no lograron entrar en el corte: la jardinería, pasear a la mascota, pasar tiempo en las redes sociales o con amigos y familiares. Para Hammond, las actividades más relajantes son aquellas que la gente hace a solas. “Parece que cuando uno reposa lo que quiere es escapar de otra gente”.

Aunque el listado va de mayor a menor, algunas personas sentirán más calma practicando la número 10 que la número 1. Lo cierto es que en este decálogo la mayoría encontrará la solución para un descanso verdadero.

1. Leer

Es divertido, fácil y barato. Los libros educan, dan de qué hablar, pero sobre todo son una compañía incondicional. También ayudan a conocer otros puntos de vista y comprender sentimientos y pensamientos ajenos, al tiempo que permiten abstraerse de la realidad. “Usamos los mismos procesos psicológicos para entender la ficción y las situaciones reales. La ficción no es solo un simulador de experiencias sociales, sino que es una experiencia social”, dice Giovanni Frazzetto, autor de Cómo sentimos.

2. Pasar tiempo en la naturaleza

Hay evidencia científica de que la gente encuentra el equilibrio cuando camina entre árboles o paisajes naturales. Esto promueve la relajación, fortalece la autoestima y genera una mayor apreciación del cuerpo. Sin embargo, aún no se sabe por qué esa conexión es tan benéfica para el descanso. Muchos creen que la cercanía a los árboles hace que la gente libere sus cargas psicológicas e incluso encuentre solución allí a sus problemas. Se sabe que caminar ya es una de las actividades más provechosas para la salud mental, pero parece ser que es mejor en esos espacios naturales que en un gimnasio o en una calle. De hecho, la evidencia indica que los parques y senderos creados por los humanos son mejores que aquellos contextos naturales salvajes, y que hay más calma cuando se camina en paisajes repetitivos, como un sendero de árboles.

3. Estar solo

Una de las sorpresas de la encuesta fue encontrar que la gente descansa más consigo misma que en compañía de familiares y amigos. Un estudio hecho en 1997 encontró que los jóvenes que pasan tiempo a solas tienen experiencias positivas con la soledad en el futuro. Según la autora, esto se debe a que en soledad la gente aclara la mente, se enfoca y piensa con mayor profundidad. Pero con la soledad no hay que exagerar. Solo basta un par de horas para obtener el beneficio.