Las semillas que “barren” con las enfermedades en los riñones

Los riñones son dos órganos en forma de frijol, aproximadamente del tamaño de un puño, de acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

Además, MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explicó que dentro de cada riñón hay un millón de estructuras pequeñas llamados nefrones que filtran los desechos y el exceso de agua de la sangre, lo que se vuelve orina, y esta fluye por tubos llamados uréteres, llegando a la vejiga, que almacena la orina hasta que se va al baño.

Los cálculos en los riñones pueden generar dolor y obstrucción para orinar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, indicó que la mayoría de las enfermedades renales atacan los nefrones y este daño causa que los riñones no puedan eliminar desechos.

De hecho, indicó que las causas incluyen problemas genéticos, lesiones o medicamentos, pero también se corre mayor riesgo de padecer una enfermedad renal si se tiene diabetes, presión alta o un familiar cercano con algún problema de los riñones.

De igual forma, la biblioteca puntualizó que otras enfermedades de los riñones pueden incluir cáncer, quistes, piedras e Infecciones.

Las probabilidades de tener enfermedad renal aumentan con la edad. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por ello, es importante cuidar de estos órganos y es importante consumir alimentos que contengan potasio y fósforo como las semillas de sésamo o ajonjolí, según el portal portugués de salud, nutrición y bienestar, Tua Saúde.

De igual forma, otras recomendaciones para cuidar los riñones son:

1. Elegir alimentos saludables: frutas frescas, vegetales frescos o congelados, granos enteros y derivados lácteos semidescremados o descremados.

2. Hacer ejercicio: Se deben realizar al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad aeróbica intensa a la semana, o una combinación de actividad moderada e intensa.

3. Evitar el consumo del alcohol, pero si se bebe, es mejor hacerlo con moderación, lo que quiere decir beber no es intoxicarse (o embriagarse) y que no se consuma más de un trago al día si se es una mujer y no más de dos tragos si se es un hombre. Un trago se define como 12 onzas (350 mL) de cerveza, 5 onzas (150 mL) de vino o 1.5 onzas (45 mL) de licor fuerte.

4. Dormir bien y lo necesario: en promedio, un adulto necesita entre siete y ocho horas de sueño por noche. Los bebés generalmente duermen unas 16 horas diarias. Los niños pequeños necesitan unas 10 horas de sueño, mientras que los adolescentes necesitan, al menos, nueve horas.

5. Tomar agua: por lo general, los hombres deberían consumir 3,7 litros de agua al día y las mujeres deberían beber 2,7 litros.

6. Tener un peso saludable: El Ministerio de Salud en su página web explicó que para saber si una persona está en un peso saludable, existen algunos métodos confiables. Uno es la determinación del Índice de masa corporal (IMC), que describe la relación entre peso y estatura y para calcular el IMC se necesita conocer el peso y la estatura y se aplica una sencilla fórmula matemática que consiste en dividir el peso entre la estatura al cuadrado: IMC = Peso (Kg) / Estatura al cuadrado (Mt).

Ejemplo: Una persona pesa 64 Kg y mide 1.5 metros: 64 / 1.5 x 1.5 = 28.44. Este dato indica el IMC de la persona (28.44) se encuentra en los valores correspondientes a sobrepeso.

7. Controlar la diabetes, la presión arterial alta y la enfermedad cardíaca.

Un estilo de vida saludable es clave para cuidar el cuerpo por dentro y por fuera. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.