Las vitaminas que podrían aumentar el riesgo de sufrir de diabetes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la diabetes “es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre”, que puede tener un impacto negativo sobre algunos órganos del cuerpo como los vasos sanguíneos, el corazón, los riñones y los ojos.

Por ejemplo, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases asegura que la diabetes es la primera causa de enfermedad renal, que se relaciona con una nefropatía diabética, porque se produce por los altos niveles de azúcar de la sangre que impacta los vasos sanguíneos de los riñones, por lo que los deteriora o impide que cumplan sus actividades vitales.

Es entonces que de acuerdo con las cifras otorgadas por la OMS, alrededor de 422 millones de personas en todo el mundo presentan un diagnóstico de diabetes, siendo los países con ingresos medianos y bajos los que más se destacan.

Es entonces que la diabetes se presenta en dos o tres tipos, según sea el caso:

Diabetes tipo 1: el páncreas deja de producir insulina, una hormona que según menciona el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) “controla la cantidad de azúcar en la sangre al almacenarla en las células, donde el cuerpo la puede usar como fuente de energía”.

Diabetes tipo 2: las células se resisten a la insulina. Es el tipo más común que según MedlinePlus puede ser provocada por la inactividad física, antecedentes familiares y sobrepeso.

Diabetes gestacional: según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) “aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres embarazadas que nunca antes padecieron esta enfermedad”.

La diabetes se relaciona con la hiperglucemia. - Foto: Getty Images / Maskot

Cabe mencionar que la Clínica Mayo explica que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, más, sin embargo, en el tipo 2 se puede reducir el riesgo cambiando algunos hábitos que pueden ser mal sanos como la inactividad física, el exceso de peso corporal, y una alimentación rica en grasa, ¿pero acaso hay vitaminas que pueden aumentar el riesgo de diabetes?

¿Vitaminas que aumentan el riesgo de sufrir de diabetes?

El National Center for Complementary and Integrative Health de los National Institutes Health (NIH) mencionan en una de sus publicaciones que la deficiencia de magnesio puede incidir en la aparición de diabetes; sin embargo, señalan que, “los estudios clínicos no han comprobado que el magnesio ayuda en el manejo de la diabetes”.

Es importante antes de una ingesta de vitaminas consultar con un profesional. - Foto: Getty Images

Cabe mencionar que según lo expone la enciclopedia médica, el magnesio es de tal importancia que participa en más de 300 reacciones bioquímicas, como por ejemplo, “ayudar a mantener el funcionamiento normal de músculos y nervios, brinda soporte a un sistema inmunitario saludable”.

Además, menciona que tanto la vitamina C y la D han sido objeto de investigación sin ser concluyentes dentro de un tratamiento de diabetes. Sin embargo, otros estudios pueden inducir a que son favorables en esta afección, por lo que es importante consultar con un profesional de la salud.

“Tomar suplementos de vitamina D en combinación con calcio aparentemente reduce el riesgo de tener diabetes de tipo 2, según una revisión sistemática y un meta-análisis en 2007″, añaden en su página oficial.

La vitamina C es un antioxidante. - Foto: Getty Images

Por ejemplo, la Fundación Española del Corazón señala que un déficit de vitamina D guarda relación con el riesgo de diabetes, incluso de alguna enfermedad cardiovascular.

Y aunque con seguridad no se puede señalar que vitaminas pueden aumentar el riesgo de diabetes, un artículo publicado por Nutri-Facts recuerda un estudio con atletas, que permitió observar la relación de un grupo de deportistas con la insulina, señalando que las vitaminas C y E en suplementos podrían inducir al aumento del riesgo de diabetes, por una resistencia a la insulina. No obstante, como se mencionó, es importante consultar previamente con un profesional.