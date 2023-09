Los efectos que tiene el consumo de cafeína en el organismo

Algunos profesionales de la salud han hablado acerca de las consecuencias negativas que puede traer su consumo, a su vez se han llevado a cabo investigaciones que corroboran lo dicho por los profesionales. Pese a lo anterior, también se ha podido demostrar que esta bebida genera también efectos positivos en el cuerpo, el problema radica en el abuso o no de su ingesta.

Para empezar es importante mencionar que la ciencia con el paso de los años ha logrado comprobar que la cafeína, componente principal del café, acelera el metabolismo de un paciente que lo ingiere con normalidad, incluso hay estudios que mencionan que dicho compuesto puede llegar a alterar funciones dentro del sistema nervioso, razón por la que la mayoría de pediatras recomienda que esta bebida no sea ingerida por un paciente menor de 12 años.

Debido a las alteraciones que puede producir en el sistema nervioso, los profesionales en temas médicos recomiendan no ingerir esta bebida en exceso, es decir, no consumir más de tres tazas al día, abstenerse de dársela a menos de 12 años, ya que su cuerpo no está en capacidad para tolerar la cafeína.