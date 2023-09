Estos son los efectos del café en los niños cuando lo consumen a diario

No obstante, dentro de sus efectos también puede provocar dolores estomacales, y tal como lo menciona la enciclopedia médica, elevar la presión arterial alta y dificultar la absorción de calcio en el cuerpo.

Efectos del consumo de café en niños

Los efectos secundarios de una alta dosis de café no son ajenos a los niños. La revista Guía Infantil señala que si el consumo de esta bebida es ligera, es decir, no tan concentrada en cafeína, posiblemente no tenga efectos secundarios, y más bien mejore funciones cognitivas como la concentración.