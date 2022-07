Ojo: este líquido amarillo de la sábila podría ser tóxico

La sábila es una planta que tiene múltiples beneficios en la salud, así lo describe el portal Tua Saúde con la revisión clínica de Manuel Reis, en la cual detalla las propiedades que tiene sobre la piel, el cabello y el sistema digestivo. Actúa sobre este último, es el hallazgo más notable, como un laxante y por ello se debe consultar con un médico su consumo, porque puede ser perjudicial para el colon.

El aloe vera está compuesto de vitaminas A, B y C, que fortalecen el sistema inmunológico. Su uso trae varias ventajas para el crecimiento del cabello, brindándoles hidratación a los folículos pilosos y a sus hebras.

Además, algunas personas la usan como un removedor de maquillaje hidratando la piel, combatiendo la aparición de líneas de expresión y las arrugas.

Entre otros beneficios, se destaca su propiedad para calmar la rasquiña en la piel, ya sea provocada, por los rayos solares o quemaduras con aceite de cocina.

¿Cuáles son los efectos negativos de la sábila?

El portal citado recomienda su no consumo en mujeres que se encuentren en estado de embarazo o lactando. Así mismo, los niños o las personas que tienen apendicitis, cistitis, nefritis, entre otros problemas de salud. Por esto, se sugiere informarse antes de su ingesta.

La cistitis es una infección causada por bacterias que se producen en la vejiga, que en algunos casos puede afectar los riñones. Aunque su eliminación es a través de la orina, estos microorganismos pueden permanecer en estos órganos urinarios, siendo la mujer más propensa a infectarse.

Por consiguiente, la apendicitis se identifica por un dolor bajo abdominal que puede causar hasta la muerte, si no es extraído el apéndice cuando este se inflama. Por ello se recomienda dirigirse a un centro médico si hay dicha molestia. Los síntomas pueden ser hinchazón en el abdomen, gases, náuseas, fiebre y dolor recurrente en la zona.

Cabe señalar que no todas las sábilas son saludables para el organismo, ya que algunas pueden ser perjudiciales, por lo que se recomienda informarse antes de comprar u obtener una.

Miel, sábila y lavanda, están entre los ingredientes para hacer cremas que eliminan las cicatrices. Foto: GettyImages. - Foto: Foto GettyImages.

Pero, ¿cuál es líquido que no se puede ingerir?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la sábila contiene dos líquidos: uno amarillo y otro transparente, siendo este último el más usado tanto en la belleza como en diferentes tratamientos de salud.

Además, dicho gel es usado para la producción de cosméticos para tratar quemaduras o acné. Sin embargo, el látex amarillo puede ser mortal para quien lo consuma.

La entidad de salud indica que la sábila se considera segura, siendo adecuada para ciertas afecciones como el acné y el estreñimiento. Pero, como se mencionó anteriormente, el látex amarillo que no se somete a un proceso puede provocar una enfermedad terminal, como el cáncer. Entre tanto, también podría causar insuficiencia renal, causar efectos como diarrea y cólicos.

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases indica que la insuficiencia renal se debe al mal funcionamiento de los principales órganos del aparato urinario, como los riñones, provocando otras complicaciones en la salud como: dolores de cabeza, cansancio, calambres musculares, entre otros.

Por lo tanto, este problema de salud puede desarrollar algunos otros más graves, como la hipertensión, que se entiende como la tensión alta que puede ocasionar una enfermedad cardíaca, explica la Clínica Mayo.

El consumo de aloe vera ayuda en el proceso para bajar de peso. Foto GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

Por consiguiente, una persona que tenga una enfermedad en el corazón probablemente puede también sufrir de presión arterial alta y de diabetes, que se conoce porque el páncreas no produce insulina, o las células hacen resistencia a ella, siendo esta una hormona que les brinda energía por lo que la glucosa queda retenida en el torrente sanguíneo.