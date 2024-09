Peligrosa vanidad: expertos hablan de los peligros de las tendencias de maquillaje en niños

Enseguida, dispuso varios productos sobre una mesa y comenzó a mostrarles a sus amigas los brillos labiales, rubores y sombras escarchadas de varios tonos que su mamá le había comprado unos días atrás. Y, casi como una experta, les contó que la tendencia que estaba haciendo furor se llamaba ‘rosa coquette’. “Esa que le queda divina a Karol G”, comentó la menor ante su ‘auditorio’. Niñas que, como ella, no pasaban de los diez años.

La escena quedó grabada en la memoria de Martha Sepúlveda, una psicóloga infantil bogotana que, esa tarde de febrero pasado, había asistido a aquella reunión. “Llevé a mi hija, de 7 años, que aún juega con muñecas y que hasta ahora nunca ha mostrado ningún interés en cuestiones de cosméticos. Pero me impactó la manera como su compañera compartía sus secretos de belleza y hasta rutinas de cuidado de la piel. Costaba trabajo creer que se trataba de ¡una niña!”, narra la especialista.

Felipe Buendía, médico cirujano y especialista en estética, lo describe como “la exageración de los cuidados estéticos no básicos, dermatológicos de la piel y de la apariencia en personas a temprana edad”. El nombre se debe a una tienda, Sephora, ubicada en el parque de diversiones de Disney y a la que miles de niñas acuden en búsqueda de productos para hacer rutinas de skincare y de maquillaje.

Dichos videos llegan a los cientos de miles y millones de vistas, con las etiquetas de Sephora Kids, Sephora, skincare routine, GRWM (get ready with me) o, en español, ‘alístate conmigo’ o ‘acompáñame a arreglarme’. A juicio del doctor Héctor Mendoza, pediatra funcional, los riesgos de la exposición de los niños a este tipo de productos son muy altos.