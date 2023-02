Piel de porcelana: el aceite que ayuda a rejuvenecerla; así se usa

Tratar de prevenir el envejecimiento es un ideal para muchas personas. Sin embargo, encontrar el “secreto de la eterna juventud” no es misión fácil, pues es natural que el cuerpo se enfrente a transformaciones físicas, metabólicas, mentales y funcionales que se dan con el paso de los años.

A esto se suman agentes externos como la contaminación, la exposición indebida al sol, el estrés y los malos hábitos de vida que inciden en el envejecimiento prematuro de las personas.

En el caso puntual de la piel, los cambios biológicos comienzan a notarse alrededor de los 40 años con el desarrollo de pequeñas arrugas que, poco a poco, se irán haciendo más visibles. Estos signos de edad son consecuencia de la disminución hormonal que afecta a las células de la piel y a la producción de colágeno y elastina.

Apostar por el uso de productos naturales, que le aportan vitaminas y antioxidantes a la piel, es una de las mejores formas de cuidarla, esto sin descuidar aspectos tan importantes como la alimentación que le proporciona diversos nutrientes clave para su conservación.

Rico en antioxidantes

El aceite de argán es uno de ellos. Es conocido como el oro líquido y se produce a partir de las semillas contenidas en el fruto del árbol que lleva su mismo nombre. Es fuente de vitaminas A y E y contiene una importante cantidad de antioxidantes. Estos ingredientes lo hacen especialmente beneficioso debido a que otorga propiedades hidratantes, una razón de peso para que cada vez sea más usado en la cosmética.

Información de la revista Mejor con Salud, escrita por Carolina Betancourth, indica que es un aceite ideal para prevenir el envejecimiento prematuro y disminuir los signos de la edad, aunque no es un producto muy común, pues el árbol que lo produce solo crece en Marruecos y puede tardar entre 30 y 50 años para producir el fruto.

Información de la compañía Nivea, en su página web, destaca diversas propiedades del argán. Por ejemplo, que es rico en polifenoles, también conocidos como flavonoides, que son antioxidantes muy potentes.

De igual forma, posee carotenos, los cuales el cuerpo convierte en vitamina A, la cual favorece la salud de la piel y los ojos, y también refuerza el sistema inmunitario. Además, es fuente de ácidos grasos omega, que ayudan a producir la barrera de aceite natural de la piel y, por lo tanto, a mantenerla hidratada y más joven, y, melatonina y esteroles vegetales, caracterizados por ser antioxidantes naturales.

¿Cómo usarlo?

Un artículo publicado en el portal Cuídate Plus, indica que este producto no genera comedones, que es la protuberancia primaria del acné, por lo que es apto para pieles grasas con tendencia acnéica, ya que no engrasa y penetra fácilmente.

Es ideal para hidratar la piel. Sus ácidos grasos esenciales y compuestos antioxidantes ayudan a retener la humedad natural, aliviando la sequedad. Para obtener este beneficio se toma una pequeña cantidad de aceite y se frota sobre las áreas del cuerpo que se quieren hidratar. Este proceso se puede repetir todos los días.

Otro de los beneficios que se le atribuyen es que es cicatrizante, por lo que es recomendable para apoyar en procesos de quemaduras y heridas, así como para la prevención y disminución de estrías.

Como bálsamo labial. Su riqueza en vitamina E y los ácidos grasos esenciales, lo convierten en una alternativa a los bálsamos labiales. Para usarlo se humedecen las yemas de los dedos con un poco de aceite y se frota sobre los labios hasta que se absorba por completo. Puede utilizarse antes de dormir.

También sirve para desmaquillar. Su composición ayuda a eliminar las células muertas y otras impurezas que quedan adheridas en la piel a lo largo del día. Para cumplir con esta función se pueden usar partes iguales de aceite de argán con oliva y frotarlo por todas las áreas que a desmaquillar. Se deja actuar cinco minutos y luego se retira con agua tibia y un paño seco.

Adicionalmente, cuando las personas sufren de resequedad en las manos, con piel que tiende a agrietarse y las cutículas lucen deterioradas, este producto ayuda a mejorar esa condición.

Cuidado del cabello

Por otro lado, la vitamina E sumada a los ácidos grasos esenciales hacen que este aceite sea un gran aliado para cuidar el cabello y mantenerlo saludable. Sus propiedades permiten hidratarlo, reducir la sequedad y otorgarle brillo. Para ello solo se requiere frotar un poco de aceite en el cabello y el cuero cabelludo con masajes suaves. Se deja actuar durante una hora y se enjuaga.

El cuero cabelludo también se puede beneficiar de sus propiedades. Cuando hay resequedad se tiende a sufrir de caspa, picazón e irritación. Para tratar esta molestia se debe aplicar un poco de aceite de argán, con masajes suaves, antes de acostarse y lavar al día siguiente.