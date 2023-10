¿Por qué la flor de Jamaica conviene ser consumida por las personas?

Quizá nunca haya oído hablar de los cálices de Jamaica (Hibiscus sabdariffa), una planta arbustiva que recibe otros nombres como roselle, karkade y jamaica. Aunque su origen está en África, ha sido adoptada en la gastronomía de todo el mundo, desde México a Senegal.

Los cálices de Jamaica son de color rojo y se consumen en platillos y bebidas frías o calientes. Son fáciles de conseguir en mercados locales y su precio es muy accesible.

Además, los cálices de Jamaica son una buena fuente de vitaminas, minerales, fibra y compuestos naturales y fitoquímicos. ¿Alguna vez ha tomado agua o té con cálices de Jamaica? El agua de jamaica es una bebida refrescante ideal para combatir el calor y la sed muy popular en México. Se le conoce como “agua fresca de jamaica”, su sabor es ligeramente ácido y muy aromático, y casi siempre se toma fría en comidas y fiestas.

Es una bebida muy fácil de preparar. Para ello, ponga a hervir una cantidad de cálices en agua entre cinco y diez minutos. Recomendamos usar cincuenta gramos de cálices por cada litro de agua. Después, el extracto concentrado se diluye con más agua y se endulza al gusto. Además, puede combinarse con jugo de limón y canela para potenciar su sabor.

El “té de Jamaica” o “té de hibisco” es una bebida perfecta para una tarde fría. Se toma caliente y es muy fácil de preparar. En una taza con agua caliente añada entre uno y cuatro gramos de cálices y deje reposar cinco minutos.

¿Qué ventajas tiene consumir cálices de Jamaica?

Además de su delicioso sabor, algunos estudios sugieren que las bebidas de cálices de Jamaica tienen efectos positivos sobre la salud. Estos son algunos de sus posibles beneficios.

Previene o controla la anemia

El consumo de té y agua de Jamaica podría ayudar a prevenir la anemia, ya que aportan hierro y vitamina C. Por ejemplo, se recomienda tomar medio litro de agua preparada con 35 gramos de cálices por litro de agua, dos veces al día, al menos durante 14 días.

Disminuye el colesterol

Tanto el té como el agua de Jamaica tienen fibras solubles y compuestos naturales que podrían ayudar a disminuir el colesterol malo y a aumentar el bueno en la sangre.

Cálices de Jamaica creciendo en una rama el 25 de septiembre de 2018 en la isla Bunjako, distrito de Mpigi, Uganda. (Foto de Camille Delbos/Art In All of Us/Corbis vía Getty Images) | Foto: Corbis via Getty Images

Por ejemplo, se recomienda tomar té de Jamaica después de comer, dos veces al día durante 21 días.

Reduce la presión arterial

El agua y té de Jamaica tienen compuestos llamados antocianinas, que son los que le dan su color rojo. Por ello, el consumo frecuente de estas bebidas podría ayudar a reducir la presión sanguínea. Pero ¿cómo lo hace?

Las antocianinas de la jamaica tienen la capacidad de inhibir una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina, que es la responsable del aumento de la presión de la sangre en el cuerpo. Para esto, se recomienda tomar una taza de té de Jamaica antes del desayuno y otra antes de la cena durante un mes. Si es agua fresca se sugiere prepararla con veinte gramos de cálices en un litro de agua y tomarla durante el día por al menos veintiocho días.

Reduce o controla el azúcar en la sangre

Diurético natural

El consumo de té y agua de Jamaica podría ayudar a eliminar toxinas de nuestro cuerpo por la orina y a no retener líquidos. También podría proteger a nuestros riñones de la aparición de cálculos renales y piedras. Para lograr estos beneficios se recomienda tomar una taza de té de jamaica dos veces al día habitualmente.

Aumenta las defensas del cuerpo

Debido a la variedad de compuestos naturales con propiedades antioxidantes, el té y agua de Jamaica podrían ayudar a fortalecer el sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Además, varios de los compuestos que tienen los cálices de Jamaica podrían ayudar a reducir procesos de inflamación de las células, los cuales se vinculan a varias enfermedades.

Un alimento seguro, pero que no es un medicamento

Tal como lo hemos mencionado antes, el consumo de agua y té de Jamaica es una buena opción para refrescarse. Además, los estudios mencionan que es seguro su consumo y no hacen daño a la salud.

Pero es importante tener en cuenta que:

Si bien es cierto que el consumo de té y agua de Jamaica ofrece varios beneficios a la salud, no sustituye ningún tratamiento médico.



No se debe exceder el consumo recomendado, ya que el té y agua de Jamaica son diuréticos y pudieran provocar problemas de deshidratación.

Tacos vegetarianos en el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: Nopales con Rajas (cactus y pimientos marinados al estilo escabeche con fresco de búsqueda), taco de calabacín, Jamaica Pastor (flor de hibisco salteada en pasta de achiote), Huitlacoche (trufa de maíz dulce mexicana) ), y centro: Flor de Calabaza (flor de calabaza salteada con aceite de oliva, cebolla, tomate y jalapeños). A la izquierda hay tamales de pollo con salsa roja fotografiados en DC Corazon en Washington, DC el 19 de junio de 2022 (Foto de Deb Lindsey para The Washington Post a través de Getty Images). | Foto: The Washington Post via Getty Im

Si tiene problemas de hígado o riñón, consulte a su médico antes de consumir bebidas de jamaica.



No se recomienda agregar azúcar en la preparación de la bebidas para aprovechar al máximo sus propiedades y disminuir los riesgos que conlleva el consumo excesivo de azúcar.



Las recomendaciones hechas se basan en estudios científicos realizados con personas sanas y enfermas.



Por:

Luis Miguel Anaya Esparza

Research Professor at the University of Guadalajara - Centro Universitario de Los Altos, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guadalajara

Zuami Villagrán

Research Professor at the University of Guadalajara - Centro Universitario de Los Altos, Universidad de Guadalajara