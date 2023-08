¿Por qué los japoneses comen arroz y no engordan si es tan alto en calorías?

Y no se trata de algo leve, si se tiene en cuenta que una taza de arroz cocido (unos 160 gramos) aporta unas 200 calorías, lo cual no es poco.

Los palillos típicos de Oriente ralentizan el ritmo a que se come y eso le da tiempo al cuerpo de generar la sensación de llenura. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos son los tipos de personas que no deberían comer arroz

-Porciones discretas

Es además una cuestión de cómo se aborda la alimentación, ya que los japoneses, que gozan de una cultura que se basa en la sutileza y la mesura, no conciben que haya que llenarse por completo, sino que el apetito se sacia hasta un 80 por ciento, más o menos.

Los utensilios que se utilizan también son claves para mantener el peso controlado. Por ejemplo, en este país asiático, las comidas, -y ello incluye al arroz- se sirven en recipientes pequeños y no se usa el tenedor de occidente, sino los palillos que, aunque no parezca terminan teniendo un efecto sobre el peso.