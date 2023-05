¿Qué efectos tiene el banano en el cuerpo?

Los alimentos son indispensables para la vida y muchos de ellos, suministran nutrientes importantes para la formación, el crecimiento y la reconstrucción de los tejidos. Asimismo, la alimentación también es un elemento esencial para cubrir las exigencias y mantener el equilibrio del organismo para mitigar afecciones como déficit nutricional, anemia, entre otras.

Frente a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir 400 gramos de frutas y verduras para tener una buena calidad de vida. De hecho, una de las frutas más saludables y ricas en nutrientes es el banano, un alimento rico en fibra, potasio y algunas vitaminas beneficiosas para la salud, excepto para diabéticos y obesos debido a su alto contenido en almidón y azúcares.

Esta fruta se puede consumir de forma natural, o también se puede incluir en batidos, helados, zumos, ensaladas de fruta, e incluso plátano deshidratado.

“El plátano es una excelente fuente energética por su alto contenido en hidratos de carbono. Uno de sus componentes mayoritarios y más conocido es el potasio, pero no debemos olvidar su aporte en vitamina. La vitamina C interviene en el crecimiento y reparación de los tejidos y también facilita la absorción de hierro, importante en mujeres en edad fértil. Además, sus elevados valores de folato lo hacen ideal en mujeres que se preparan para una futura gestación”, explica la presidenta de la Asociación de Dietistas Diplomados de Canarias (Addecan), Natalia Hernández Rivas a Cuídate Plus.

El banano es de las frutas tropicales más consumidas en el mundo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Como tal, el aporte vitamínico del plátano ayuda a mejorar la síntesis de hemoglobina, un elemento importante en el transporte de oxígeno a los músculos que a su vez facilita la producción de anticuerpos, necesarios para combatir distintas enfermedades.

Beneficios del banano

El portal web Contacto Cocina, destaca los principales beneficios que ofrece el banano para la salud:

Protege la salud cardiovascular: esta fruta es un alimento cardioprotector debido a sus altos niveles de potasio y su bajo contenido de sodio. Estos elementos nutricionales ayudan a mantener estables los niveles de presión arterial y de esta manera, todas las personas hipertensas deben consumir al menos un plátano diario, además de su tratamiento regular para esta enfermedad crónica.

Reduce la fatiga y el cansancio: este alimento, que también es rico en vitamina C y B6, al igual que minerales como el magnesio y el manganeso, permite mantener una salud muscular estable, estimulando el sistema nervioso para evitar la sensación de fatiga. Asimismo, su aporte en minerales ayuda a prevenir la aparición de calambres, lo cual es ideal para el buen desempeño en las personas que hacen algún tipo de deporte.

Este residuo es orgánico y eso lo hace beneficioso para varias utilizaciones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Previene la anemia: su contenido de hierro permite estimular la producción de hemoglobina en la sangre, permitiendo el aumento de la formación de glóbulos rojos y blancos. Como tal, esto ayuda a prevenir enfermedades como la anemia y mejorar el funcionamiento del sistema inmunitario.

Estimula el sistema nervioso: el banano permite mitigar las complicaciones del sistema nervioso como la depresión, pues posee triptófano, un tipo de proteína que nuestro organismo convierte en serotonina, que es la sustancia que ayuda al cuerpo a sentirse más relajado, con mejor ánimo y más feliz.

Regula la función intestinal: esta fruta es astringente, lo que quiere decir que promueve la regulación del tránsito intestinal, sobre todo en casos de diarrea. Asimismo, ayuda a las personas que sufren de estreñimiento debido a su alto contenido de fibra. Por otra parte, esta fruta también produce un efecto antiácido en el estómago, lo cual es ideal para aquellas personas que sufren de acidez o reflujo.

El banano pude ayudar a producir serotonina. - Foto: GettyImages.

Cabe mencionar que el nivel de azúcar del plátano, aunque no es ideal para las personas que padecen de diabetes, sí ayuda a evitar la sensación de náuseas durante las mañanas y además, es un alimento que está indicado en caso de padecer úlceras estomacales, pues permite proteger las paredes del estómago.