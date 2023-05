La fruta que ayuda a limpiar los pulmones y a fortalecer los vías respiratorias

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) menciona que el consumo de frutas y verduras es saludable para el cuerpo, si se incluyen en una dieta balanceada.

Por ejemplo, las naranjas tienen un alto aporte en vitamina C, la cual se considera puede ayudar a cuidar los pulmones y, por ende, las vías respiratorias. También hay una lista amplia de frutas cítricas que pueden contribuir en el fortalecimiento del sistema respiratorio, según Saber Vivir Tve.

No obstante, para aprovechar sus beneficios, una de las preguntas más comunes sobre el consumo de fruta es si es mejor entera o en jugo.

Un artículo publicado por Tua Saúde, y revisado por la nutricionista Tatiana Zanin, señala que aunque el consumo de jugo de naranja -por ejemplo- tiene beneficios, comer su pulpa es mucho mejor, porque sus fibras no se pierden, ya que no son sometidas a ningún proceso.

Lo anterior lo corrobora la organización Diabetes UK, la cual menciona que el zumo de frutas incide en el incremento de niveles de glucosa en la sangre -en quienes tienen diabetes- e incluso en la pérdida de nutrientes, por lo que recomienda su ingesta natural.

Las frutas son ricas en vitaminas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Beneficios de la naranja

El portal Tua Saúde explica que la naranja es una fruta rica en vitaminas A, B y C que tiene propiedades antioxidantes, las cuales eliminan los radicales libres que deterioran las células del cuerpo. El consumo regular de este alimento le aporta muchos beneficios al cuerpo como:

Regular la presión arterial: la Clínica Mayo señala que la presión arterial alta es la “fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de tus arterias”, impidiendo el flujo de la sangre y tensionando los vasos sanguíneos.

Por lo tanto, el consumo de naranja puede contrarrestar el sodio, ya que esta fruta es rica en potasio, relajando los vasos sanguíneos, facilitando el flujo óptimo de la sangre.

La presión arterial alta coloca en riesgo la vida de una persona. - Foto: Getty Images

Reducir el riesgo de niveles altos de colesterol: gracias a sus fibras, la naranja puede reducir el LDL y evitar la formación de una placa que se adhiere a las paredes de las arterias. Además, la inclusión de este alimento a una dieta balanceada, supervisada por un nutricionista, puede ser favorable.

Fortalecer el sistema inmune y óseo: entre tanto, esta fruta está compuesta de calcio y magnesio, minerales que fortalecen los huesos, previniendo enfermedades que los aquejan como la osteoporosis, que según la Clínica Mayo afecta los huesos, debilitándolos, causando fracturas por leves movimientos. La entidad explica que estas lesiones son recurrentes en las muñecas, la columna vertebral y la cadera.

Fortalecer las vías respiratorias: Saber Vivir Tve menciona que el consumo de alimentos cítricos que están compuestas de vitamina C benefician las vías respiratorias, y por ende, los pulmones, reduciendo el riesgo de una posible enfermedad.

La gripe es una afección respiratoria. - Foto: Getty Images

No obstante, MedlinePlus puntualiza que el consumo de vitamina C no necesariamente elimina el riesgo de algún resfriado o infección e incluso no lo previene, por lo que señala que existen una “polémica” sobre su relación con las afecciones respiratorias.

“Aunque no está completamente probado, las dosis grandes de vitamina C pueden ayudar a reducir la duración de un resfriado. No protegen de contraerlo”, precisa.

La naranja desintoxica el cuerpo y es gran fuente de vitamina C - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que para prevenir enfermedades respiratorias se debe lavar constantemente las manos, mantener un ambiente limpio, y evitar el contacto con personas contagiadas.

“Lavarse las manos regularmente. Esto es especialmente importante después de tocar superficies u objetos que puedan estar contaminados con gotitas respiratorias de personas enfermas o después de tocar personas con síntomas de afecciones respiratorias”, precisan los CDC.