¿Qué infusión es buena para eliminar los gases?

Presentar gases es un comportamiento normal del organismo y hace parte del adecuado funcionamiento del sistema digestivo. De hecho, la mayoría de las personas pueden experimentar gases en cualquier momento del día.

Sin embargo, cuando se acumulan demasiados en los intestinos, es posible experimentar hinchazón, molestias o retortijones estomacales. Información del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos indica que los síntomas más comunes de los gases incluyen los eructos, expulsar gas, la distensión abdominal y el dolor o malestar en el abdomen. De acuerdo con esta institución, una persona puede expulsar gases entre 13 y 21 veces al día, lo cual se considera como normal.

En el caso de los eructos se presentan especialmente durante y después de las comidas. Sin embargo, si esta molestia se vuelve frecuente es posible que se genere por el ingreso frecuente de aire al sistema digestivo.

Cuando hay gases acumulados también se puede presentar distensión abdominal, que es una sensación de llenura o hinchazón en el abdomen. Esta molestia ocurre frecuentemente durante o después de una comida. También es posible que se sienta dolor o malestar en el abdomen cuando el gas no se mueve de forma normal a través de los intestinos.

Entre las causas de los gases está el consumo de ciertos alimentos que se consumen. Por ejemplo, si se comen aquellos que son difíciles de digerir como la fibra. Algunas veces, agregar más fibra a la dieta puede causar gases temporales. El cuerpo se puede ajustar y dejar de producirlos con el tiempo, precisa información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El dolor causado por los gases intestinales puede llegar a ser muy fuerte - Foto: Getty Images / supersizer

Los gases también se presentan cuando las personas comen algo que el cuerpo no puede tolerar; por ejemplo, hay quienes tienen intolerancia a la lactosa y no pueden consumir productos lácteos.

Por ello, existen plantas que ayudan a evitar este malestar y hasta mejoran la digestión.

Infusión que elimina los gases:

Como es usual, la medicina alternativa ofrece algunas opciones para solucionar todo tipo de padecimientos. En este caso, con el objetivo de eliminar los molestos gases, un remedio natural reseñado por el portal especializado Mejor con salud se basa en dos ingredientes clave: la menta y el anís.

No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada. En tal virtud, lo mejor siempre es acudir a un especialista médico para obtener un diagnóstico preciso y definir el tratamiento adecuado.

Sobre la menta, el citado portal destaca que posee “propiedades digestivas que activan la función del estómago de manera natural”. Adicionalmente, esta planta también es utilizada en otros remedios caseros para aliviar la tos, la bronquitis y la congestión.

Por su parte, a las semillas de anís se le atribuyen cualidades como su aporte en la reducción de flatulencias. Además, ayuda a abrir el apetito y aliviar el dolor estomacal. Este ingrediente natural también tiene usos expectorantes y antisépticos, lo que lo convierte en un aliado para tratar casos de infecciones en las vías respiratorias.

Infusión de menta y anís para aliviar los gases

Ingredientes:

Una cucharada de semillas de anís (10 g).

Dos cucharadas de hojas de menta secas (14 g).

Tres vasos de agua (600 ml).

Estevia (al gusto, para endulzar).

El té de menta junto con el anís ayudan a desitoxicar y desinflamar el aparato digestivo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Preparación:

Calentar el agua y esperar a que alcance su punto de ebullición.

Una vez esté hirviendo, se incorporan las semillas de anís y se deja infusionar durante 10 minutos.

Pasado el tiempo sugerido, retirar del fuego, añadir las hojas de menta, tapar el recipiente y dejar reposar por otros diez minutos.

La menta tiene efectos antiespasmódicos. - Foto: Getty Images/iStockphoto