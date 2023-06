¿Qué le hace el consumo de granadilla al hígado?

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que “las hepatitis virales representan una elevada carga de enfermedad y mortalidad a nivel mundial”, es decir, que -según reporta- el 78 % de los casos de cáncer primario de hígado pueden deberse a hepatitis B o C; lo mismo ocurre con la cirrosis hepática, que representa un 57 % de casos.

Cirrosis: de acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), es una afección en la cual el hígado está cicatrizado, lo que impide su funcionamiento normal.