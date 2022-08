¿Qué se siente cuando se está a punto de sufrir una embolia?

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, una embolia arterial es definida como un coágulo, también denominado émbolo, que viene de otra parte del cuerpo y causa una interrupción repentina del flujo sanguíneo. Esta obstrucción puede afectar a diferentes órganos o partes del cuerpo.

En ese sentido, el émbolo es un coágulo de sangre o pedazo de placa que termina obstruyendo el flujo natural de la sangre en el organismo. Cuando el coágulo viaja desde el lugar donde se formó a otro lugar en el cuerpo, se denomina embolia, según precisa la fuente consultada.

La embolia arterial, entonces, es causada por uno o más coágulos que pueden taponar las arterias y bloquear el flujo sanguíneo. En consecuencia, los tejidos son privados de sangre y oxígeno, derivando en un daño o la muerte del mismo.

Medline Plus anota que, por lo general, los émbolos arteriales se presentan en las piernas y los pies. No obstante, también pueden ocurrir en el cerebro, produciendo un accidente cerebrovascular; o en el corazón, conllevando a un ataque cardíaco. Otras partes del cuerpo menos comunes -pero no imposibles- son los riñones, los intestinos y los ojos.

Un coágulo en el corazón puede derivar en un ataque cardiaco. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Síntomas previos y posteriores a una embolia arterial

Aunque algunas personas pueden llegar al punto de sufrir una embolia sin evidenciar síntomas previos, en otros casos se presentan ciertas situaciones que son señal de alerta. Por ejemplo, los síntomas pueden iniciar lenta o rápidamente, en función del tamaño del émbolo y de qué manera esté bloqueando el flujo sanguíneo.

La enciclopedia médica menciona que estos son algunos de los síntomas de una embolia arterial en los brazos y las piernas:

Brazos o piernas frías.

Disminución o ausencia del pulso en un brazo o una pierna.

Falta de movimiento en el brazo o la pierna.

Dolor en el área afectada.

Entumecimiento y hormigueo en el brazo o la pierna.

Brazo o pierna de color pálido (palidez).

Debilidad de un brazo o una pierna.

Así mismo, anota cuáles son los síntomas que pueden presentarse luego de haber sufrido una embolia arterial:

Ampollas en la piel irrigada por la arteria afectada.

Desprendimiento de piel.

Erosión cutánea.

Muerte tisular (necrosis; piel oscura y dañada).

Para el caso de los coágulos en los órganos, sus síntomas también varían de acuerdo a la parte del cuerpo que esté comprometida. Sin embargo, de manera general, las señales más frecuentes son la sensación de dolor y la disminución temporal de la función del órgano afectado.

La embolia necesita atención médica especializada y oportuna. Por esta razón, ante cualquier señal de alarma o síntoma sospechoso, es imperativo acudir a un profesional de la salud.

