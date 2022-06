Rosa María Corcho llega a Semana Play para enseñar el poder de comunicar

Rosa María Corcho es administradora de empresas turísticas y hoteleras con estudios en comunicación y medios de la Universidad Autónoma del Caribe. Su trayectoria incluye cargos como presentadora de noticias en diferentes medios como Caracol TV y Univisión. Recientemente se ha desempeñado como consultora, maestra y asesora de comunicación efectiva y estratégica y hoy en día se autodefine como una formadora holística en comunicación.

En su cargo como directora ejecutiva de RM Comunicaciones SAS hace uso de sus más de 22 años de experiencia para formar presentadores y periodistas en la implementación de estrategias de comunicación efectiva, generación de contenido corporativo y en el diseño de estrategias comerciales enfocadas en venta y posicionamiento de productos. Ahora, Rosa María estrena su nuevo programa semanal Todo Comunica, en el cual compartirá sus conocimientos para que las personas comprendan el poder que tiene su comunicación verbal y no verbal.

Previo al lanzamiento, SEMANA conversó con ella acerca de este nuevo espacio de video de Semana Play.

SEMANA: ¿Cuál es su propósito como comunicadora y maestra de comunicación?

Rosa María Corcho: Mi propósito es acompañar a vivir e impactar la mente y el corazón de la gente. A eso es a lo que me dedico desde mi línea de comunicación efectiva y estratégica.

S: ¿Qué es la comunicación para usted?

R. M. C.: La comunicación es poder y con ella logras todo lo que tú quieras. Las palabras tienen poder, tu actitud tiene poder, tu comunicación no verbal tiene un gran poder y tú tienes el poder de construir o destruir con tu comunicación. Tienes el poder de transformar vidas como de igual manera tienes el poder de acabar con vidas, tienes el poder de ilusionar, tienes el poder de crear miedo, tienes el poder de generar seguridad, tienes el poder de crear inseguridad.

S: ¿Cuál es el mayor error de las personas a la hora de comunicarse?

R. M. C.: El error que cometemos es no saber comunicar en todos los aspectos. Tenemos que saber que, en el momento en que tú hablas, todos tus canales de comunicación están siendo recibidos por otra persona que traduce lo que tú quisiste decir. Está en ti como persona que fortalezcas tu comunicación, que entiendas que tienes tres formas de comunicación: la verbal, la no verbal y la paraverbal y que absolutamente todo comunica. El error está en que no tenemos esa conciencia, entonces en este espacio de SEMANA vamos a trabajar eso, precisamente está enfocado en que todo comunica y que no es solamente lo que dices, sino la forma cómo lo dices y que debemos tener el propósito de impactar tanto la mente como el corazón de las personas.

S: ¿Todos deben saber comunicarse?

R. M. C.: La comunicación aplica para absolutamente todo. Para que las personas puedan hacer realidad sus sueños, deseos, propósitos, ser más saludables, ganar más plata, tener más felicidad y más años… todo se logra mejorando la forma de comunicación. A nivel corporativo vamos a tener espacios y segmentos en donde vamos a hablar de equipos comerciales, directivos líderes y de formas de comunicación para aumentar el liderazgo.

S: ¿Qué herramientas vas a compartir en Todo Comunica?

R. M. C.: Voy a compartir información de los tres planos del ser humano. El plano físico, que es lo que tú comunicas con tu cuerpo, con tus manos, con tu postura; el plano mental, que es cómo organizas las ideas para que sean tomadas y captadas de una manera clara, contundente y que realmente no des un mensaje equivocado; y en el plano emocional, para mí este es el más importante.

Entonces a lo largo de este programa vamos a tener temáticas en estos tres planos y vamos a enseñar a empoderarse, a ganar liderazgo y, que cada vez que tú hables frente a una pantalla, frente a un público, en una conversación con tu familia o con tus seres queridos, te alinees a lo que es la comunicación efectiva y estratégica.

S: Una última invitación para que los lectores se conecten a Todo Comunica…

R. M. C.: Lo que van a escuchar les va a mejorar la vida, les va a servir para tomar decisiones, a mejorar sus resultados, a ganar mayor seguridad, a lograr sus propósitos y sus deseos. Conéctese a Todo Comunica y descubra, en la comunicación y en la activación de su poder, el secreto de la vida para lograr absolutamente todo lo que desea lograr.

