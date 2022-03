Seis métodos infalibles para quitar la humedad en el hogar

Si la humedad no es tratada, podría ocasionar problemas a la salud de quienes habitan el área.

La humedad es una situación a la que están expuestos todos los hogares en el mundo. Es muy común y puede reconocerse por distintos factores, entre ellos, el crecimiento de moho al interior de la vivienda.

El moho tiene la posibilidad de ingresar al hogar a través de los ventiladores, las puertas y ventanas abiertas, los sistemas de aire acondicionado o de calefacción. Asimismo puede estar circulando al aire libre y pegarse al bolso, los zapatos, la ropa e incluso en el pelaje de las mascotas.

Varias empresas en el mundo han logrado desarrollar productos para eliminar el inconveniente de raíz. Sin embargo, con pequeñas acciones es posible disminuir lo que se deriva de la humedad y además, quitarla paulatinamente. De hecho, el portal especializado Mejor con Salud, listó algunos trucos que ayudan con este objetivo:

1. Abrir las ventanas

Esta acción permitirá que no se acumule el moho u otras impurezas en las paredes pues el aire que circula, ayuda a secar de forma natural el lugar, alterando el ambiente en el que se forma la humedad.

Además, el aire que entra de la calle puede evitar problemas de salud causados por virus que se alojan en el área y pueden salir a través de la ventilación.

2. No tender la ropa en el interior de la casa

Poner a escurrir la ropa dentro del hogar después del lavado no solo promueve la humedad, si no, los malos olores. Además, en ocasiones, la ropa no se seca adecuadamente.

3. Sal marina

Este ingrediente natural puede ayudar a acabar con la humedad, sobre todo, en espacios cerrados. La sal marina desinfecta, neutraliza los olores e impide que formen manchas de moho en las superficies.

4. Vinagre blanco

Numerosos estudios han planteado la eficacia de este producto para la limpieza del hogar. Es posible usarlo en diversas superficies como la ropa, el suelo o los vidrios. Para utilizarlo sobre la humedad se necesita: media taza de vinagre blanco (125 ml), un cuarto de taza de agua (62 ml) y una botella con atomizador.

¿Cómo se usa?

1. Diluir el vinagre con el agua y verterlo en atomizador.

2. Agitar el frasco y rociar el líquido sobre las manchas de humedad.

3. Dejarlo ventilar para que se seque.

4. Aplicar durante una semana seguida.

5. Si la humedad no cesa, utilizar el vinagre puro.

5. Evitar cubrir la humedad

Debido a que muchas personas suelen ver la humedad como un problema estético del hogar, suelen cubrir las manchas con muebles u otro elementos. Sin embargo, estas acciones impiden la circulación del aire y favorecen la proliferación del problema.

Se aconseja dejar un espacio considerable entre el mueble y la pared para que la ventilación fluya.

6. Bicarbonato de sodio

Al igual que el vinagre, el bicarbonato es un elemento altamente recomendado en cuestiones de limpieza. Además de ser una alternativa natural, también, se considera económica, según una investigación realizada por la Universidad de Carolina del Norte.

Lo que ayuda a que el bicarbonato elimine la humedad son sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. También, cuenta “con una gran capacidad de absorción”, según Mejor con Salud.

¿Cómo se usa?

1. Frotar un poco del producto sobre las áreas afectadas.

2. Dejarlo actuar durante dos horas.

3. Retirarlo con un cepillo.