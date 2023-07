Vinagre: así se debe consumir para bajar el azúcar en la sangre y controlar la diabetes

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, explicó que hay diferentes tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina, mientras que en la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada.

La diabetes es una enfermedad que dura toda la vida para la mayoría de personas que la padecen. - Foto: Getty Images / Maskot

Así las cosas, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señaló que los síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2 incluyen los siguientes:

Más sed de lo habitual.

Micción frecuente.

Pérdida de peso involuntaria.

Presencia de cetonas en la orina. Las cetonas son un producto secundario de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina.

Sensación de cansancio y debilidad.

Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como en las encías, la piel o la vagina.

Ahora bien, para detectar la enfermedad es importante realizar un examen de sangre y de tenerse elevada la glucosa, hay que tener cambios en los hábitos, y uno de ellos puede ser consumir vinagre de manzana.

De hecho, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar, Tua Saúde, reveló que “algunos estudios indican que el vinagre de manzana podría ayudar en el control de la diabetes, ya que está compuesto de fibras que actúan en la disminución de la absorción de carbohidratos, controlando los picos de glicemia después de las comidas”.

El vinagre de manzana contiene ácido acético y nutrientes como vitaminas B y vitamina C. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, añadió que también se presume que el vinagre de manzana podría mejorar la acción de la insulina y reducir la producción de glucosa por el hígado, que también tiene acción en el control de la diabetes”.

Respecto al consumo, el portal indicó que puede hacerse una dilución de una a dos cucharadas soperas de vinagre de manzana en un vaso de agua y beber 20 minutos antes del desayuno, del almuerzo o la cena, o también se puede colocar una cucharada de vinagre de manzana directamente o hacer un aderezo y agregarla en las ensaladas o comidas.

Sin embargo, para que el vinagre tenga el efecto mencionado, es importante que forme parte de una alimentación saludable y equilibrada que debe ser sin azúcar ni grasas saturadas, y se debe tener en cuenta que algunos alimentos que suben la insulina en la sangre son: chocolates, caramelos, mermeladas, miel, helados, gaseosas, alcohol, galletas dulces, comida rápida, harina de trigo refinada, cereales azucarados, entre otros.

Asimismo, la alimentación debe estar acompañada diariamente de ejercicio y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad. También recomienda un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

No obstante, al momento de practicar ejercicio, las personas se preguntan cuál es la mejor hora para hacerlo y los expertos aseguran que es una cuestión de preferencia, gusto y horarios, pero lo importante es cumplir los objetivos diarios.

Un estilo de vida saludable es clave para prevenir enfermedades. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Adicional, es importante beber agua, pues de esta forma se eliminan toxinas y lo recomendado para hombres es tomar 13 vasos de agua al día, mientras que las mujeres deben beber nueve vasos de agua, pero el consumo debe ser mayor si se realiza actividad física, si se vive en tierra caliente o si se está en embarazo.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.