Tres infusiones antibacterianas que ayudan a eliminar el mal aliento

Tener mal aliento es uno de los aspectos más incómodos y vergonzosos que puede sufrir una persona. Este problema de salud, también conocido como halitosis, suele ser causado por mala higiene bucal, pues al no cepillar los dientes y no usar hilo dental se forma sobre los dientes una película incolora y pegajosa, formada por bacterias (placa), que producen el mal olor, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Aunque no siempre se trata de una ‘inadecuada’ higiene bucal, el consumo de algunos medicamentos e infecciones producto de, por ejemplo, lesiones quirúrgicas, se enlistan entre las posibles causas. Aunque no hay garantía del 100 % para que esa molestia se erradique del todo, es importante indagar, en el caso particular, cuál puede ser su detonante para poder enfrentarlo desde la raíz y tener mayor éxito en los intentos.