La mejor hora del día para consumir ajo y potenciar sus efectos en el cuerpo

Beneficios de consumir ajo

Desde la antigüedad, el ajo ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. Contiene un compuesto llamado alicina, responsable de su sabor característico, y que además proporciona beneficios para la salud cardiovascular. Esta hortaliza es altamente nutritiva, aportando vitamina C y vitaminas del grupo B, y tiene un bajo contenido calórico.