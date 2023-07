Así se prepara el té de limón para bajar el colesterol y regular la presión arterial

Las infusiones naturales, tanto de plantas como de frutas, han aumentado su auge en medio de una dieta sana y equilibrada , ya que estos productos cuentan con propiedades que pueden tratar y prevenir determinadas enfermedades, no en vano eran empleadas por otras generaciones para mejorar e incluso curar ciertas patologías.

Además, el sitio incluye que “el té de limón, tomado después de las comidas, favorece la digestión facilitando el tracto intestinal y ayudando a la absorción de las sustancias más beneficiosas para nuestro organismo, a la vez que ayuda a la eliminación de toxinas y aquellas sustancias no deseadas. Como posee un agente alcalinizador, reduce la acidez y los síntomas de indigestión. También evita el estreñimiento”.

“Un limón exprimido proporciona alrededor del 21 % del valor diario (VD) de una persona y este compuesto estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de las arterias, facilitando la circulación de la sangre”, señaló un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.