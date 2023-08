Azúcar alta: infusiones herbales para bajar la glucosa en la sangre

Los niveles de azúcar o glucosa en la sangre son algunos de los temas en salud que más mantiene atentas a las personas, pues este es un indicador que habla del estilo de vida que lleva cada individuo. Esta se obtiene a través de los alimentos que se ingieren a diario y la insulina, una hormona que es producida por el páncreas, permite su acceso a las células para que la sustancia no se acumule en el torrente sanguíneo.

“La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explica Medlineplus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.