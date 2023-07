Café expreso: el beneficio que tendría para prevenir el Alzheimer y alargar la esperanza de vida

Hace que las neuronas se terminen muriendo y que el cerebro se encoja. Deteriora de forma gradual la memoria, el pensamiento y el comportamiento social. Esto afecta en gran medida la calidad de vida de las personas que la padecen. El Alzheimer es una de las enfermedades que no tienen cura.

“Investigadores de la Universidad de Verona (Italia) han identificado un compuesto presente en el café expreso que podría ayudar a combatir la enfermedad del Alzheimer, según se detalla en un estudio publicado recientemente por la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry”, reseña la plataforma digital Made For Minds.